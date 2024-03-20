政院核定台62線延伸萬金可行性評估 地方表歡迎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國、王朝鈺新北20日電）民進黨新北市議員張錦豪今天在臉書宣布，行政院核定台62線延伸萬里金山的可行性評估，並說這是地方關心的好消息；國民黨立委林沛祥表示，有助改善北海岸交通。

張錦豪今天在臉書（Facebook）貼出行政院函覆交通部公文，核定交通部提報「台62線（七堵）延伸萬里及金山可行性評估」，准予依核定本辦理。交通部也證實行政院核定辦理。

他表示，這是金山萬里鄉親最關心的聯外道路的好消息，依核准函，台62線延伸萬里金山可行性評估通過，目前以延伸萬里路段先行施作，經費新台幣240.42億元，原則同意公共建設經費支應。

張錦豪表示，他幾乎每天開車從汐止出入金山萬里，但我最怕假日行程，因為假日在大武崙必塞外，遇到連假過年跟清明大魔王，整個北海岸到基隆道路都動彈不得，如今可行性評估通過後，將邁向下一個里程碑「綜合規劃」，希望能讓北海岸鄉親有個安全舒適的交通環境。

由於此計畫也有助於改善基隆市聯外交通狀況，國民黨立委林沛祥對此表示樂觀其成。

林沛祥表示，期待這項計畫能夠盡快實現，讓萬里的居民們能夠享受到更便捷的交通環境，同時也將有助於改善整個北海岸地區的交通擁擠問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

前民進黨立委蔡適應表示，他和前民進黨立委賴品妤分別在基隆市和新北市，針對國道三號延伸至萬里、台62快速道路延伸萬里或金山等方案，辦理多場說明會，居民都表達期盼能有一條快速又安全的道路。

蔡適應表示，雖然行政院核定了「台62線（七堵）延伸萬里及金山可行性評估」計畫，希望交通部和基隆市、新北市政府要考量國道一號、國道三號、台62線快速道路相互間的狀況，妥善規劃相關配套措施，紓解尖峰時刻的車流，才能讓計畫得到最大的效益。（編輯：陳清芳）1130320