彌補累虧 台電股臨會通過上修資本額、增資1500億

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國際燃料價格受烏俄戰爭影響大漲，台電今年截至10月底累積虧損1723億元，已達實收資本額3300億元的1/2。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北16日電）台電今天召開股東臨時會，報告累虧達實收資本額1/2，並通過修訂公司章程，將資本額從新台幣4000億元調整為6000億元、增訂特別股發行條件，以及通過明年辦理現金增資發行新股1500億元私募案，由經濟部全數認足。

國際燃料價格受烏俄戰爭影響大漲，台電今年截至10月發購電燃料成本為5007億元，較去年同期增加2635億元；雖經7月電價調整，增加今年電費收入約288億元，仍無法使公司轉虧為盈。截至10月底累積虧損1723億元，已達實收資本額3300億元的1/2。

台電為籌措「穩定供電建設方案」所需資金，爭取由政府投資台電1500億元，用於推動電源開發計畫，包括發展再生能源、燃氣複循環機組增建計畫、儲能機組新增計畫，以及發電設備改善工程等；同時也投入強化電網建設，透過分散、強固與防衛工程提升全國電網韌性。

台電表示，為取得日後增資空間，因此修正章程將資本總額調整為6000億元（現行資本總額4000億元）；股臨會通過增資案後，後續將依中央政府總預算程序及私募相關法規，以私募方式由經濟部全數認足。

本次股東臨時會，也於公司章程中增訂特別股相關權利義務及發行條件，日後實際發行時，將視資本市場狀況及投資人意願辦理。

一位小股東發言表示，虧損持續擴大不論對台電永續經營、台灣發展，都是重大危機，1500億元的增資只是短期止痛，電價合理調漲才是永續經營根本之道，目前全球趨勢也是如此，歐洲電價調漲5至10%、日本多家電力公司電價調漲也達歷年新高，希望了解台電爭取電價合理調漲規劃。

另有台電小股東發言時拉起「抗議！經濟部掏空台電，反對！假增資坑殺民股」、「官逼民反、天理不容」白布條，強烈反對增資案。

台電副總經理王振勇表示，國際燃料高漲造成世界各國電力業者虧損，各國採取做法包含調整電價、政府增資、資產重組、調高信貸額度等；此次政府增資主要是支援電力建設所需資金，否則台電若再去借錢，將造成公司更大資金投入與壓力。

他也提到，電價確實是永續經營的重要一環，台灣有電價公式與機制，由每年兩次審議會審議電價調整事宜。

針對燃料價格走勢，台電指出，雖然112年燃料價格仍高，根據國際能源總署（IEA）預測，明年第1、2季價格應會走緩，台電會針對各種能源價格情形進行模擬，目前油價已回跌至每桶80美元、煤炭價格仍高，天然氣則與油價連動，持續觀察並依照電價公式提案，將務實成本資訊提送電價審議會，積極爭取合理電價。

根據台電預算書，明年度虧損預估達2785億元，但台電表示，仍視未來燃料價格走勢與用電量而定，按目前經濟下修狀況，虧損應可收斂。（編輯：楊蘭軒）1111216