累虧過半資本額 台電：明年燃料價格若高估續虧

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北16日電）台電為國際燃料價格高漲所苦，累虧已達新台幣1723億元、超過半數資本額，政府出手認購1500億元增資挹注台電。台電發言人吳進忠表示，若明年化石燃料價格仍居高不下，預估持續虧損，存在經營壓力，會適時跟經濟部報告與反映。

台電今天舉行111年股東臨時會，討論修訂公司章程，將現行資本額調高至6000億元，增訂特別股發行條件，並討論明年辦理現金增資發行新股1500億元私募案，由經濟部全數認足。

台電發言人吳進忠會前接受媒體訪問表示，台電虧損主因仍是國際燃料價格高漲，台電配合政府穩定物價，與中油共同吸收漲幅。媒體追問虧損擴大是否讓明年電價看漲，他說，台電最重要任務是維持供電穩定，電價設有審議機制，台電會在電價費率審議會報告成本概況，尊重委員審議結果。

至於明年是否擴大虧損，吳進忠指出，若化石燃料價格仍居高不下，以目前狀況，明年虧損應還是維持，因發電燃料成本占供電成本約5、6成，若無法恢復過去平穩狀態，「經營壓力還是會比較大」。

由於增資只能彌補今年虧損，被問及明年如何改善財務，吳進忠表示，1500億增資是加強電力穩定，讓台電進行電源開發與電網建設資本投資，不用再發行很多公司債，是政府對台電支持，明年狀況仍要滾動檢討，因存在很多變數。

例如第4季用電成長比去年減緩，此與國際經濟局勢、通膨狀況有關，需滾動檢討才有辦法確實掌握明年狀況，但明年最大變數仍在化石燃料，台電會適時跟經濟部報告與反映。

吳進忠指出，截至昨天為止，今年累計供電量較去年成長約1.01%，以12月單月來看則是負成長2%，且僅低壓用電為正成長，高壓與特高壓都是負成長，顯見負載與國際景氣變化高度連結，也連動燃料需求。

他補充，11月供電量因平均溫度稍高而成長1%，9、10月皆為負成長，只有半導體等特高壓用戶為正成長。

吳進忠強調，台電未來發電一定是再生能源優先，過去一週風力發電最少有70萬瓩、多則達到111萬瓩，「有空間就會減少燃煤發電」，以兼顧供電與環境品質。（編輯：張均懋）1111216