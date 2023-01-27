加州速食業時薪666元 業者反彈明年辦公投

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連鎖速食業者憂心，若加州員工調薪至22美元恐推升物價，危及餐飲業生存，增加民眾生活支出。中央社記者張欣瑜舊金山攝 112年1月27日

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（中央社記者張欣瑜舊金山26日專電）加州去年立法保障速食業員工薪資，時薪最高可達22美元，引發業者強烈反彈發起公投抵制。麥當勞等連鎖速食業者捐款力挺，連署輕鬆跨過門檻，加州明年將舉行公投決議。

加州去年再開先例立法通過成立「10人速食委員會」，以保障速食業員工權益，委員會由2名州政府官員、4名業者代表、4名勞工代表組成，有權設定速食業員工薪資和勞動條件，規模達100家分店的業者都受到約束。

當中最具爭議條件是員工時薪可漲至22美元（約新台幣666元），比加州今年開始實施的基本時薪15.5美元（約新台幣469元）還高，引發餐飲業者和商會強烈反彈，民間也出現正反兩極評價。

根據求職網站Job2Careers的行情，加州灣區司機時薪18美元、耐吉（Nike）店員時薪18美元、好市多（Costco）產品展示員時薪17.7美元；有民眾在社群網站Reddit留言「乾脆辭職炸薯條」，更多人的反應是「所有勞工薪水都該漲」。

由餐廳業者和商業團體組成的「拯救本地餐廳聯盟」強烈反對立法，認為法案會推升食品價格上漲至少20%，衝擊加州7成人口的生活花費。

加州大學河濱分校商學院（UC Riverside School of Business）研究報告顯示，立法可能會增加30%至50%的勞工成本，導致1100至1800間連鎖店倒閉，最多恐造成4萬6000人失業。

「拯救本地餐廳聯盟」去年發起公投，In-N-Out漢堡、星巴克、麥當勞、達美樂等速食業者紛紛捐款響應。24日，加州州務卿辦公室宣布連署人數超過門檻，公投將於明年11月總統大選時舉行，被視為業者的勝利。

25日，「拯救本地餐廳聯盟」在網站寫到，加州選民已清楚表達意向，希望能投票決定是否要「承擔更高物價」。麥當勞也在官網批評加州政府，「不停尋找提高價格的方法來趕走企業」。

2020年，叫車平台Uber和Lyft、及餐飲外送平台DoorDash等業者也曾出資2億美元（約新台幣60億5000萬）說服加州選民通過提案，阻止司機被歸類為受雇員工，免去企業提供司機最低工資、加班和帶薪假。

加州去年立法成立「速食委員會」，旨在保障經濟環境不佳的速食業員工，期盼透過類似集體協商方式幫助勞工爭取權益，約有55萬名速食業員工可能因此受惠。

不過這項立法不僅讓餐飲業跳腳，在物價高漲時代，不少民眾也對22美元時薪頗有疑慮，憂心最終企業成本會轉嫁到消費者身上；舊金山和灣區科技業者即便負擔的起，也認為速食若再漲價，其他地區民眾恐怕會吃不消。（編輯：廖漢原）1120127