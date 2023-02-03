美1月非農就業新增逾51萬人 通膨壓力能否續紓緩堪疑

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國元月非農就業人口新增51萬7000人，失業率下滑至3.4%，創50年來新低。在聯邦準備理事會藉升息大力減緩成長並控制通膨的情況下，這是個令人意外的堅挺增長。

美聯社報導，今天公布的政府報告增添了美國勞動市場給人的堅韌印象，即使多數經濟學家預言衰退逼近，但失業率仍低，裁員相對為少而且工作職缺眾多。這固然有利於工作人口，但雇主對人力的持續需求也會促使薪資成長加速，從而促使通膨居高不下。

今年元月新增非農就業人口大幅超過去年12月的26萬9000人，恐令外界懷疑，未來數月通膨壓力是否能進一步紓緩。自去年3月以來，聯準會已8次調升主要利率，以圖控制通膨。去年美國通膨達到40年來高點，但至今已趨緩。

各公司仍在求才中，同時極力保住現有人力。姑且不論微軟、Google和亞馬遜等科技巨頭一些引人注目的裁員行動，多數就業人口在許多經濟學家預言衰退將臨的情況下，仍享有不尋常的高度就業保障。

聯準會希望將就業市場和經濟降溫，進而使通膨降溫，因而一再調升貸款利率，最近一次升息在本月1日。通膨年增數據自去年6月達到9.1%高峰後即持續降溫，但去年12月的6.5%通膨年增率仍遠高於聯準會的2%目標。

聯準會力求實現經濟「軟著陸」，也就是使經濟拉回到足以抑制高通膨但又不致於觸動衰退的程度。美國決策當局希望，雇主能以減少工作職缺來減緩薪資調升速度和通膨壓力，但並不一定須要大舉裁員。

如今就業市場的韌性並未使政府期望中的結果比較容易實現，勞工部1日通報，全美雇主去年12月公告1100萬個職缺，意外較11月的1040萬個職缺增加，為7月以來最大數。目前平均每一位失業的美國人都能享有大約2個職缺。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1120203