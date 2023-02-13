蛋價調漲 陳吉仲：短期透過通路設平價專區

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（中央社記者張雄風台北13日電）因飼料價格偏高、蛋雞調整，雞蛋批發價每台斤今天調漲2元。農委會主委陳吉仲表示，短期會全力透過大型通路推出平價專區；長期則針對禽舍全面現代化，以降低禽流感和極端氣候的影響。

行政院農業委員會主委陳吉仲在臉書上表示，由雞農、蛋商等產銷雙方所共組的「中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會」，經蛋價評議協商後，今天做出調升新台幣2元的共同決議。農委會尊重產銷雙方所做成的決議。

陳吉仲說，大家都知道「穀賤傷農、穀貴傷民」經濟學原理，雞蛋價格上漲與否就會陷入此兩難，農委會可以來解決兩難議題。

首先，陳吉仲指出，面對蛋農最大的飼料成本上漲及產蛋率下跌問題，會持續讓玉米等進口原物料營業稅減免持續實施，這可以讓飼料成本降低每公斤1元。

另外，全力防堵禽流感疫情，去年入冬以來的數次寒流與全世界大流行的禽流感，使得產蛋量受到影響，如美國因禽流感而撲殺超過5000萬隻；日本則撲殺1249萬隻，台灣在大家努力下的禽流感撲殺是64萬隻。

陳吉仲表示，若雞蛋價格上漲影響到消費者，會全力透過大型通路商推出平價專區，同時透過特別條例中照顧弱勢的精神，推動糧食援助計劃，包括在全國300多個農村社區及農民團體推動供餐、送餐及平價餐盒，盡量降低價格上漲對消費者的影響。

為解決蛋雞產業長期所面對問題，陳吉仲強調，政策目標在短期是穩定供應雞蛋給所有消費者；長期則是針對禽舍全面現代化，以降低禽流感和極端氣候的影響。

陳吉仲提到，目前雞蛋日產量在11.4萬箱左右，預計2月下旬會逐漸開始回穩，農委會在這1、2個月內會加強國內調度，如從占市場需求10至15%的加工業者調度至各大通路，以確保消費者都買得到蛋。

長期目標，則是要積極推動養雞產業的水簾密閉式飼養等的現代化轉型，以因應未來越來越嚴峻的疫情及極端氣候的挑戰；在強化社會韌性特別條例中，也編有相關辦法與預算，以打造韌性農業。

陳吉仲最後表示，面對此3、40年問題，會朝專業所訂的政策目標前進，避免陷入上述的兩難並確保糧食安全。（編輯：陳政偉）1120213