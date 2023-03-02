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麥當勞15日起新增2漢堡 停售麥脆鷄翅、經典大早餐

2023/3/2 14:48（3/2 15:48 更新）
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麥當勞15日起新增雙層麥香鷄與麥克雙牛堡，但麥脆鷄翅（圖）、經典大早餐、冰沙系列產品、摩卡及冰巧克力停止販售。（圖取自麥當勞網頁mcdonalds.com）
麥當勞15日起新增雙層麥香鷄與麥克雙牛堡，但麥脆鷄翅（圖）、經典大早餐、冰沙系列產品、摩卡及冰巧克力停止販售。（圖取自麥當勞網頁mcdonalds.com）
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（中央社記者余曉涵台北2日電）麥當勞今天發布新聞稿宣布調整品項，15日起新增雙層麥香鷄與麥克雙牛堡，但麥脆鷄翅、經典大早餐、冰沙系列產品、摩卡及冰巧克力停止販售。

麥當勞說，除新增兩款漢堡，原僅於McCafe櫃檯販售的「義式濃縮」、「熱巧克力」及「Evian礦泉水」將列入每間麥當勞餐廳飲品菜單。

此外，麥當勞表示，整合現行飲料尺寸，以更符合消費者需求，15日起茶飲（不含冰紅茶、冰綠茶）、咖啡及巧克力轉為供應單一尺寸；其餘碳酸飲料與冰紅茶、冰綠茶4月1日起由原本供應小、中、大杯改為供應小或中杯。

麥當勞說，今年甜心卡攜手LINE FRIENDS全球著名卡通IP「BT21」，共4款設計，A區新增金黃地瓜條、雙倍OREO冰炫風及熱蜂蜜奶茶，B區小杯熱紅茶與小杯熱奶茶升級為中杯。

另一方面，摩斯漢堡近期也推出會員專屬活動，限時4天在摩斯漢堡台北車站、桃園、新竹、台中高鐵店邀旅客使用APP。（編輯：李明宗）1120302

#麥當勞
#麥脆鷄翅
#摩斯漢堡
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