無印良品4/6逾460件商品漲價 平均調幅18%

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台灣無印良品3月2日宣布，自4月6日起調整家具、家用、服飾配件與食品小物等逾460件商品價格，平均漲幅約18%。（圖取自facebook.com/muji.tw）

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（中央社記者曾智怡台北2日電）因應原物料及製造、運輸等成本持續上漲，台灣無印良品今天宣布，自4月6日起調整家具、家用、服飾配件與食品小物等逾460件商品價格，調漲品項數約占全品項10%，平均漲幅約18%。

無印良品透過新聞稿說明，在漲價商品中，使用棉花素材的商品為主要漲幅較高品項，主要原因為棉花的成本在這兩年已創下11年來的新高紀錄，家用紡織品及服飾配件類別都有較大的漲幅。

另外，SUS層架系列則因不銹鋼原物料成本居高不下，本次漲價品項數量最多、包含零件超過百件商品，調價金額較高。

無印良品表示，自2018年起，台灣無印良品進行過8次商品降價，累計超過4000品項，平均達20%的降價；但隨著近兩年原物料等進貨成本不斷上漲，為確保維持良好的商品品質生產，因而進行這次的商品價格調漲。

無印良品說，未來仍會定期進行價格檢視調整，持續提供良好的商品品質，同時也讓生產者與製作流程保有合理的收益，支持更好的生產、兼顧環境友善。（編輯：楊蘭軒）1120302