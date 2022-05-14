Muji來台不追求純日系風 吉田明裕：加大現地版產品【專訪】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北14日電）去年底，無印良品首位日籍總經理吉田明裕調任來台，有感於「日本的東西原汁原味搬來台灣」策略不再100%奏效，他透露，未來將加大力道開發現地產品，拚每一季都能推出「合台灣人胃口」新品，料將翻轉無印良品的純日系形象。

無印良品登台18年，去年底迎來第一位日籍總經理，大學畢業即進入日本良品計畫工作的吉田明裕，至今資歷超過25年，曾派駐倫敦、澳洲，歷練過總部商品開發與販賣部長等職務；調來台灣之前，他是東京指標店「銀座店」店長。

在人事大風吹的同時，台灣無印良品策略布局也悄悄轉彎，從「食」事業可看出端倪。

目前，台灣無印良品產品幾乎都是從日本進口，但總有進口限制，尤其是食品，為突破困境，台灣團隊開始嘗試「現地開發生產」，盼滿足台灣市場真正需求。

吉田明裕指出，目前現地開發生產計畫進行1年多，共開發約40支在地食品，以零食餅乾、即食拉麵等食品為主，接下來將朝更貼近消費者「一日三餐」的方向著手，例如調味料、加工食品，甚至菓子類等日常生活點綴品，預計往後每一季、每一年都推出新品項，數量目標「至少10倍以上」。

他強調，會調整公司體制以對應新業務，「畢竟這是未來經營方向主軸」。

談到開發靈感，吉田明裕表示，台灣團隊除觀察市場消費者需求，也會借助供應商、工廠專業know-how與建議，共同討論什麼樣的商品「合台灣人胃口」。

例如台灣人一年四季都愛吃鍋，以火鍋湯底開發為例，除搜集市場口味資訊，「多甜多鹹也會參考廠商意見」，最後共推出參入日韓料理元素的蔥香鴨骨、蘿蔔泥醬露、相撲鍋與雪濃牛骨湯底等4種口味，上市不到兩個月已賣出近4萬包。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

喜歡逛超市的他，來台近半年，確實發現台灣超市的外國商品，以東南亞和日韓商品為主，反觀日本超市的加工食品，歐洲、泰國、韓國風味現跡，選擇非常多元，原因在於日本人平常自煮料理就是海內外通吃，對各國飲食文化早已習以為常，產品開發廣度自然有所不同。

「氣候也不一樣」，吉田明裕表示，日本四季分明，台灣則是夏天很長、春秋冬季短暫，他透露，最近也在檢討調整衣料品，並已和越南等東南亞國家展開討論，希望開發出適合亞熱帶氣候的夏季限定款式，藉此更接地氣，實踐有感轉型。（編輯：潘羿菁）1110514