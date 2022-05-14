無印良品擺脫百貨專櫃形象 展店策略大轉彎【專訪】

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（中央社記者曾智怡台北14日電）無印良品自2004年登台，為台灣零售市場帶來日式極簡新氣象，18年來圈粉無數，一年可以賣出140萬支自由換芯膠墨筆、100萬瓶保養品、近20萬雙小白鞋，獲利與營收年年成長超過10%，年營業額逾新台幣50億元。

然而，光靠鐵粉不夠，如今進入成長高原期，又逢全球無印良品人事大風吹，甫調任來台的吉田明裕，作為台灣無印良品首位日籍總經理，將帶領台灣團隊調整商品結構，加大食品現地生產比例；展店規劃也不再追求插旗百貨，反倒是大膽走出都會區，開設逾500坪大店，想方設法，只為更貼近在地消費者。

●展店策略：走出百貨深入地方開500坪以上獨立店

吉田明裕原為東京指標店「銀座店」店長，去年12月抵台，喜歡逛台灣超市和傳統市場的他，接受中央社專訪時坦言，不同於日本民眾幾乎天天都去無印良品，把它當作國民品牌，因台灣無印良品都是設點百貨商場，「台灣消費者自然會覺得，喔，這是在百貨公司的品牌」，較難與日常生活產生連結。

因此，即便獲利穩健成長，無印良品展店策略大轉彎，後續將朝向開設500坪以上大店，例如1月底開幕的美麗華旗艦店，就是第一間超過500坪大型店舖，其中包含50坪大的「良品市場」，除販售雲林青農直送的生鮮蔬果，也網羅在地好物，「希望讓更多消費者發現，原來這裡有我需要的商品」，吉田明裕這麼說。

目前全台無印良品實體門市共55家，其中24家有良品市場，業績約占單店1成左右。

疫情催化民眾食安意識，推升自煮風潮，從全聯生鮮外送廣告鋪天蓋地，全家今年也布局超市店型便可窺知，零售業生鮮戰場已然成形。

不過，吉田明裕強調，早在疫情發生前，無印良品便就一直在思考實體店存在的意義，而最珍貴的莫屬人與人交流，由店員告訴顧客商品背後故事，「我們為什麼要選擇這樣的農產品在店內販售？」因此才希望透過擴大導入良品市場，增加彼此連結，落實ESG概念。

此外，展店選址也會希望「郊外一點」，他透露，今年8月台東、高雄岡山將各有一間大店開幕，都會導入良品市場。其中，台東店鋪位址今年初已搶先曝光，與5層樓高、1500坪的全聯門市「共構」，3至5樓由無印良品承租並開設櫃位。

事實上，這並非雙方首次合作，去年起，無印良品便以「店中店」方式進駐全聯門市，引入保養品、文具、服飾等，目前拓點32家全聯門市，是無印良品全球首創的經營模式。

「大家對無印良品家具、衣服的印象，可能還是會覺得價位有點偏高」，吉田明裕表示，全聯是民眾每天都會去採買的地方，希望透過與全聯合作，觸及百貨客群以外的新客，翻轉價格印象，同時讓消費者發現，無印良品商品都是日常可入手，甚至能解決生活上的不便；未來不排除與其他零售品牌合作，藉以和消費者產生更多連結。

至於現有門市，吉田明裕指出，百貨店舖坪數約落在150至200坪，「可能同一貨架塞很多商品，消費者比較難了解商品的優點」，因此展店的同時，既有店舖會盡量爭取改裝、擴大到300坪，相當於現在的1.5至2倍大，讓無印良品7000支商品能有較佳陳列樣貌。

●拚食品業績占比突破10% 餐飲服務重新摸索定位

除了積極展店，無印良品團隊近年其實也在思考，現有品項是否完全符合台灣市場。

吉田明裕解釋，台灣進口日本商品，因食品、電器等法規輸入限制，商品群並不如日本無印良品完整，因此近一年多以來，開始透過現地開發生產，回應台灣消費者需求，累積開發超過40支食品，將繼續深化現地開發業務，目標品項數至少翻10倍，更盼未來2、3年將食品業績占比提高至10%。

無印良品「食」事業除了食品販售，也提供Café&Meal MUJI餐飲服務，打著日本原汁原味搬來台灣旗幟，第一家Café&Meal MUJI在2014年開幕，排隊人潮驚人，全盛時期北中南一路拓展至4家；然而過了嚐鮮期，排隊盛況不在，目前退場到剩下2家。

不過，吉田明裕強調「沒有要放棄餐飲」。

他說，現在正處於轉型關鍵期，接下來搭配展大店規劃，店鋪可運用面積增多，將導入各種實驗性餐飲服務，摸索最適合台灣消費者的模式；未來更希望因地制宜，開發更多當地菜色，「和商品現地開發生產概念相像，餐飲也希望可以在地化，而不是完全移植日本經驗」。

●從食農著手 無印良品喊當零售業ESG領頭羊

攤開無印良品中長程計畫圖，今年到2024年，台灣團隊將落實店鋪大型化、深入在地經營策略，並擴大發展空間設計事業，服務提供對象也不僅限個人，而是朝向B2B、甚至B2G（企業對政府），活化公共閒置空間，期許對台灣這塊土地有所貢獻，「我們要做到台灣零售業ESG領頭羊地位」，吉田明裕如此說。

逛一圈美麗華旗艦店，可見以永續為主題的選書牆、玻璃工坊、產地直送花卉區，門市甚至導入丹寧衣物再生、玻璃製品再生、刺繡、食物共享、給水等創新服務，確實都在實踐ESG的精神。

此外，無印良品近年持續關注在地議題，以國產豆奶開發為例，當初是為配合新北市永和比漾門市開幕，從大豆議題出發，經過探訪，發現原來國產大豆在台灣的使用率並不高，原因在於進口大豆價格低廉，為支持農家持續栽種，因而展開現地開發。環保玻璃瓶裝國產豆奶問世以後，常常銷售一空。

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重視實體門市「情感傳遞」的無印良品，雖然去年三級警戒期間來客數大減，但全年營業額仍持平，歸功於電商業績開紅盤，加上與foodpanda合作外送服務，帶動網購業績成長逾4成。如今台灣疫情又進入全新高峰，單日確診人數翻倍飆升，吉田明裕不諱言，如何將疫情衝擊減至最低，一樣是今年重要課題。

吉田明裕指出，今年除台東、高雄門市展店確定，後半年另有其他開店、改裝店計畫，力拚今年營收正成長。（編輯：潘羿菁）1110514