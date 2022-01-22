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全聯攜無印良品 5億打造台東首間大型複合式旗艦店

2022/1/22 15:12（1/22 15:21 更新）
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超市龍頭全聯台東中山旗艦店22日開幕，董事長林敏雄（右5）親自出席剪綵儀式。全聯表示，標地加上建造內裝費用，共投入資金逾新台幣5億元。中央社記者曾智怡攝 111年1月22日
超市龍頭全聯台東中山旗艦店22日開幕，董事長林敏雄（右5）親自出席剪綵儀式。全聯表示，標地加上建造內裝費用，共投入資金逾新台幣5億元。中央社記者曾智怡攝 111年1月22日
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（中央社記者曾智怡台東22日電）超市龍頭全聯台東中山旗艦店今天開幕，董事長林敏雄親自出席剪綵儀式；全聯表示，此店標地加上建造內裝費用，共投入資金逾新台幣5億元，總坪數達1500坪，是全聯東部最大據點。

全聯台東中山旗艦店今天開幕，林敏雄親自出席剪綵儀式。全聯指出，標地加上建造內裝費用，台東中山旗艦店共投入資金逾5億元。

全聯表示，這是台東首間大型的複合式旗艦店，樓高共5層樓，1樓主打生鮮、烘焙熟食、冷凍品等，2樓則販售休閒食品、五金，超市面積占地385坪。

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3至5樓則由無印良品承租並開設櫃位，預計最快7月正式開幕。另外，地下規劃2層停車位，提供近54個停車位。

全聯補充，台東現有9家全聯，原本台東中山店只販售乾貨，移點改建後由無印良品設計部門規劃風格，以簡約的白色系定調整棟建築立面，室內明亮的空間感凸顯商品、魚肉蔬果、小農專區的特色，同時規劃咖啡休憩座位區，是屬於台東地區商品最齊全的全聯門市。（編輯：楊凱翔） 1110122

全聯台東中山旗艦店樓高共5層樓，1樓主打生鮮、烘焙熟食、冷凍品等，2樓則販售休閒食品、五金，超市面積占地385坪。門市內部不僅簡約明亮，走道也較一般全聯門市寬闊2至3倍。中央社記者曾智怡攝 111年1月22日
全聯台東中山旗艦店樓高共5層樓，1樓主打生鮮、烘焙熟食、冷凍品等，2樓則販售休閒食品、五金，超市面積占地385坪。門市內部不僅簡約明亮，走道也較一般全聯門市寬闊2至3倍。中央社記者曾智怡攝 111年1月22日
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