八方雲集續展店徵才 加速國際布局

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（中央社記者江明晏台北15日電）八方雲集前5月營收創歷年同期新高，今年將持續展店，並招募餐飲人才，同時進行實體店點跟線上整合，繼3月在美國南加州拓點後，也將加速國際布局。

八方雲集今天召開股東常會，會中承認2021年營業報告書及財務報表案，2021年合併營收新台幣59.55億元，較2020年成長14.87%，純益率8.83%、每股盈餘8.74元，將配發2021下半年現金股利4.2元。

八方雲集表示，旗下八方雲集、梁社漢排骨、芳珍蔬食等品牌今年將持續展店，並招募餐飲人才。

至5月底止，八方雲集台灣店家數998家、八方雲集海內外門店數合計1077家；台灣梁社漢排骨門店數165家，較去年同期相比增加72家。日前公告2022年累計前5月營收26.91億元，年成長11.43 % ，創歷年同期新高。

八方雲集說，疫情改變了餐飲消費方式，除了進行實體店點跟線上整合，對於今年營運目標，會維持既定的計畫進行。

八方雲集指出，2022年3月跨足美國，在南加州開幕第一家複合式八方雲集，也加速布局國際發展，延續台灣八方雲集國以多品牌、多市場營運策略，提升集團營收及獲利。（編輯：蘇志宗）1110615