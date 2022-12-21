肯德基漲價平均調幅6.2% 炸雞蛋撻單點貴6元
2022/12/21 15:46（12/21 15:55 更新）
肯德基宣布，22日起調整部分餐點售價，平均調幅約6.2%。（圖取自Pixabay圖庫）
（中央社記者余曉涵台北21日電）餐飲業連環漲，繼日前麥當勞宣布調漲之後，肯德基今天也宣布，經過審慎評估後，預計明天起調整部分餐點售價，平均調幅約6.2%，其中熱門產品單點炸雞調幅新台幣6元。
餐飲業連環漲，繼日前鼎泰豐、丹丹漢堡、麥當勞等都宣布調漲之後，肯德基今天也發布新聞稿宣布，考量整體營運成本及全球雞肉供應鏈影響，經全面審慎評估後，宣從12月22日起調整部分餐點售價，異動後菜單價格平均調幅約6.2%。
肯德基說，其中，熱門產品單點炸雞調幅新台幣6元、薯條調幅4到7元、咔啦雞腿堡調幅6元，花生熔岩咔啦雞腿堡調幅11元、原味蛋撻調幅6元。
肯德基表示，過去10年來未調整過價格的飲料類，熱義式咖啡（小）調幅1元、奶茶/可樂/冰檸檬紅茶調幅3到5元，部分商品價格維持不變，包含主餐類2項單點、超值雞勵套餐3品項、早餐8品項、點心與飲料4品項。
肯德基表示，ABC輕鬆選套餐將會持續提供，官網優惠券也會持續回饋，折扣最低42折起。（編輯：陳政偉）1111221
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