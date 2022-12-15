麥當勞21日起套餐貴10元、薯條類全都漲 主餐單點價不變

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麥當勞宣布從21日凌晨0時起調漲，主餐單點價格維持不變，但套餐調升新台幣10元，點心類調整5元到7元不等。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北15日電）餐飲業連環漲，速食業者麥當勞今天宣布從21日凌晨0時起調漲，主餐單點價格維持不變，但套餐調升新台幣10元，點心類調整5元到7元不等。

麥當勞表示，考量整體營運策略，自12月21日凌晨0時起，調整菜單與部分產品價格，早餐與一般時段主餐單點價格維持不變，套餐價格（含超值全餐、早餐、麥當勞分享盒、Happy Meal）則調升10元。

麥當勞指出，點心飲料類小薯、中薯、薯餅、四季沙拉、台灣鮮榨柳丁汁，單點調升5元；大薯、金黃地瓜條單點調升7元；其餘品項價格維持不變。

菜單也有所調整，麥當勞表示，早餐主餐新增麥香魚、蕈菇嫩蛋焙果堡、麥克雞塊（6塊及10塊）；停止販售培根番茄嫩蛋焙果堡、香雞滿福堡、香雞滿福堡加蛋及香雞蛋堡。

點心飲料類新增雙倍OREO冰炫風；停止販售樹頂蘋果汁；銅板輕鬆點紅區品項維持不變、白區品項移除小杯玉米湯；麥當勞分享盒飲料買一送一品項，新增中杯經典美式咖啡（冰/熱）。

麥當勞指出，「銅板輕鬆點 1+1=$50」、「甜心卡」、「得來速VIP卡」優惠持續供應。（編輯：管中維）1111215