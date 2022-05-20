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6月起生乳收購漲2元 業界：4月已有通路調漲

2022/5/20 18:47
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（中央社記者楊淑閔台北20日電）農委會表示，因應原物料近半年上漲，今天召開生乳價格評議委員會，決議6到12月基礎乳價每公升調漲2元，隨即到來的6到9月夏季乳每公升31.34元。業界表示，4月已有通路先調漲。

農委會畜牧處副處長江文全接受中央社記者電話訪問指出，生乳收購價每半年討論一次，今天責成財團法人中央畜產會召開「生乳價格評議委員會」，與會包含廠、農雙方及學者、專家，最後決議6到12月基礎乳價每公升調升2元，主因是以近6個月9大原物料價格與109年9月至110年8月的價格波動為依據。

他說，接下來6到9月夏季乳從原本的29.34元，變成31.34元，10及11月暖季乳從27.34元變成29.34元，之後12月起（到隔年3月）冬季乳從21.84變成23.84元。全年來說，4、5月還有一次暖季乳。

他也說，討論時，乳廠對於調升收購價有所擔心，怕反映到市場零售價後，影響消費意願。

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不過中華民國乳業協會祕書長方清泉說，其實4月已有美式大賣場好市多調升進口保久奶售價，3.8公升裝從229元變成269元，漲40元、調幅17%以上；同一通路所售義美鮮奶4公升裝，從255元變成269元，貴了14元，每公升漲3.5元，調幅5.5%。

方清泉認為這個調幅是合適的價格，因為近半年酪農承受原物料上漲的壓力需要獲得紓解，另外，乳品工廠的人事、包材成本都有增加，也需要紓解營運壓力。（編輯：屈享平）1110520

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