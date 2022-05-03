原料成本價揚 好市多自有品牌衛生紙每串漲30元

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好市多不敵原料、運費與包材漲勢，3日起自有品牌衛生紙每串調漲30元、調幅8.96%。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北3日電）國際造紙原料上漲，多家衛生紙業者強調會關注價格趨勢，適當反映成本。截至目前，全聯、家樂福、愛買均尚未收到漲價訊息；好市多則因不敵原料、運費與包材漲勢，今天起自有品牌衛生紙每串調漲30元、調幅8.96%。

國際造紙原料漲不停，永豐餘集團旗下漿紙廠中華紙漿預告5月、6月將調漲；衛生紙業者正隆、永豐實表示，仍在密切觀察原料價格趨勢，會適當反映成本，但不會有劇烈漲幅。

好市多告訴中央社記者，自有品牌科克蘭今天起調漲8.96%，每串從335元調至365元，增加30元；並坦言去年至今原物料、運費與包材漲勢可觀，「但一直沒有動它」，僅去年調漲一次5%，因好市多宗旨是希望平抑物價，但現在漲幅已無法再繼續吸收，一定要反應成本，才做出此決策。

全聯、愛買、家樂福均表示，近期沒有收到漲價訊息，各有衛生紙優惠可供消費者參考。

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