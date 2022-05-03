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國際原料價揚 衛生紙業者謹慎觀察適當反映成本

2022/5/3 11:38（5/3 15:26 更新）
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國際造紙原料漲，永豐餘集團旗下漿紙廠中華紙漿預告5月、6月將調漲；衛生紙業者正隆、永豐實指出，仍在密切觀察原料價格趨勢，會適當反映成本，但不會有劇烈漲幅。圖為3日民眾在高雄地區一家量販店選購衛生紙。中央社記者董俊志攝 111年5月3日
國際造紙原料漲，永豐餘集團旗下漿紙廠中華紙漿預告5月、6月將調漲；衛生紙業者正隆、永豐實指出，仍在密切觀察原料價格趨勢，會適當反映成本，但不會有劇烈漲幅。圖為3日民眾在高雄地區一家量販店選購衛生紙。中央社記者董俊志攝 111年5月3日
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（中央社記者賴言曦台北3日電）國際造紙原料漲，永豐餘集團旗下漿紙廠中華紙漿預告5月、6月將調漲；衛生紙業者正隆、永豐實表示，仍在密切觀察原料價格趨勢，會適當反映成本，但不會有劇烈漲幅。

造紙業者漲價消息今天也帶動相關類股股價表現，盤中呈現一片通紅，華紙漲幅達8%以上，永豐餘、士紙、榮成漲幅逾4%，正隆漲幅超過2%，永豐實漲幅則在1%左右。

華紙纖維材料事業部總經理陳瑞和表示，華紙產品主要為特殊用紙、文化用紙，由於成本節節高升，預估5月調漲8%後，6月會再調漲5%至10%。

陳瑞和說明，國際木片價格長期在每噸150美元左右，現在已上漲至每噸230美元至250美元，為過去少見的高點，木片出口大國俄羅斯遭禁運，同時運費漲幅較去年翻了一倍、新台幣貶值等因素，讓進口木片不斷攀升。

陳瑞和表示，短纖紙漿價格也愈來愈貴，從3月的每噸800美元漲到現在每噸850美元；長纖紙漿價格也從每噸800美元，衝高到現在的每噸1030美元。

旗下有春風、蒲公英等品牌的紙廠正隆指出，為適當反映成本，近期陸續透過取消終端通路優惠、微調售價等方式調整，但不會有劇烈漲幅。

永豐餘集團旗下五月花、得意、柔情等家用紙品牌的永豐實回應，會密切觀察原物料趨勢，謹慎因應成本變化。（編輯：郭無患）1110503

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