調基本工資抗通膨？許銘春：現在談還太早

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（中央社記者吳欣紜台北20日電）物價上漲壓力持續攀升，勞團認為薪資因通膨壓力不漲反降，籲調高基本工資，勞動部長許銘春今天說，現在談調整還太早，須了解通膨因素、檢視各項數據再來決定。

許銘春今天上震傳媒「新聞不芹菜」直播節目，接受主持人黃光芹專訪，針對基本工資是否調漲做出上述表示。

許銘春今年3月時曾在立法院表示，原物料價格上揚導致物價上漲，這兩年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緣故調薪辛苦，等疫情趨緩，針對基本工資調幅會更努力。

黃光芹今天再度針對基本工資調漲提問許銘春，許銘春說，往年基本工資審議都是在第三季，現在談基本工資還太早。

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許銘春表示，調整基本工資是為了照顧邊際勞工，站在勞動部立場當然希望照顧勞工，但仍必須了解通膨原因，如果是因為原物料、供應鏈等長期因素導致物價上漲，基本工資又等同購買力，如果不調漲確實有問題，需要做一些考量。

許銘春表示，基本工資審議是採合議制，現在距離第三季仍有許多變數，必須看各項數據來做最後決定，等第三季時就會通盤考量。（編輯：屈享平）1110420