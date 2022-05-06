進口乾干貝過年聯合漲價 公平會罰業者共500萬

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（中央社記者潘姿羽台北6日電）過年期間，公平會發現乾干貝價格似乎漲過頭，主動立案調查後發現雙方透過LINE交換與價格相關敏感資訊，構成聯合行為、合意漲價，對登豐集團、利安集團裁處合計新台幣500萬元罰鍰。

公平會今天發布新聞稿指出，5日委員會通過進口業者哲生貿易有限公司、春哲貿易有限公司、登豐貿易有限公司、豐哲貿易有限公司（下稱登豐集團）及利安貿易有限公司及日出貿易有限公司（下稱利安集團），合意調漲乾干貝價格，構成公平交易法第15條的聯合行為，因此處以罰鍰。

公平會說明，今年年初發現市面上的乾干貝漲價幅度及時間不太尋常，經了解，國內乾干貝主要都由日本北海道生產，台灣雖然有數間進口廠商，主要業者實質上都分別隸屬南北2集團，分別是登豐集團及利安集團，合計進口量高達7成，2集團有合意漲價嫌疑，隨即主動立案調查。

過年期間，公平會仍緊鑼密鼓進行市場蒐證，起初2集團都主張因為乾干貝進口成本調漲近3成，不得不調價，但公平會同步向財政部關務署調閱海關進口資料、向財政部財政資訊中心調閱2集團下游交易相對人明細、查詢經濟部商業司公司登記資訊、分析2集團與下游業者銷售占比及價格分布，同時訪查同業及下游業者，並將乾干貝各尺寸進價與進量逐一彙整進行分析。

經過調查後發現，2集團的進貨成本不同，公平會認為，沒有一致性調漲價格的理由。

公平會也查到2集團都是長期經營乾干貝進口的業者，有透過通訊軟體LINE溝通市場資訊及其他與價格相關的敏感資訊，進而達成調價的提示與意見交換，加上有同步調整價格的一致性行為，可認為有聯合行為。

公平會委員會議討論後決議，登豐集團及利安集團等6家業者，合意調漲乾干貝價格，足以影響乾干貝市場供需功能，構成聯合行為，分別對哲生貿易有限公司、春哲貿易有限公司、登豐貿易有限公司、豐哲貿易有限公司各罰100萬元，及利安貿易有限公司、日出貿易有限公司各罰50萬元，合計500萬元罰鍰。

公平會提醒，雖然業者相互熟悉，但對於價格、數量等重要敏感資訊，切記不能在調價過程中跟競爭對手交換訊息，或是試探性地「打招呼」，以避免觸及公平交易法聯合行為的紅線。

近期正處物價波動時期，公平會也呼籲業者，不應該乘機聯合哄抬價格，公平會將嚴密觀察市場狀況，如有異狀都會積極迅速處理。（編輯：翟思嘉）1110506