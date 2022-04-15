程式設計引誘消費者逛錯街 公平會開罰創業家兄弟、松果公司

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（中央社記者潘姿羽台北15日電）市場競爭激烈，業者為了攬客也各自出招，不過公平會發現，創業家兄弟及松果購物透過程式設計引誘消費者「逛錯街」，決議開罰創業家兄弟公司新台幣200萬元、松果公司80萬元罰鍰。

公平會4月12日委員會議通過，創業家兄弟股份有限公司及松果購物股份有限公司利用「搜尋引擎優化（Search Engine Optimization，簡稱SEO）技術，並在搜尋引擎的顯示結果上不當顯示特定品牌名稱，使消費者誤認該賣場有販售特定品牌產品，以此增進自身網站到訪率，違反公平交易法第25條規定，決議開罰。

公平會指出，消費者在Google搜尋引擎打上特定品牌名稱，例如「悅夢床墊」時，搜尋結果會出現「悅夢床墊的熱銷搜尋結果│生活市集」、「人氣熱銷悅夢床墊口碑推薦品牌整理─松果購物」等搜尋結果，消費者被搜尋結果吸引點選進入「生活市集」、「松果購物」網站後，卻發現賣場並沒有「悅夢床墊」產品，這就是生活市集及松果購物的經營者創業家兄弟公司及松果公司分別利用SEO技術所產生的現象。

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公平會表示，不反對SEO技術，但搜尋結果呈現不應該有誤導消費者的效果，這種作法也會減少消費者原本欲搜尋品牌商品的銷售機會；而且不僅僅是「悅夢床墊」，其他「生活市集」及「松果購物」網站沒有販售的商品品牌，也都在上述的模式下，被網站程式主動生成行銷文案網頁，以供搜尋引擎攫取，一樣有引誘消費者逛錯街的問題。

公平會指出，此案本質上是「誘導／轉向」（bait-and-switch）的欺罔行為，除了打斷消費者正常的商品搜尋與購買過程，也對其他販售該品牌商品的經營者形成不公平競爭的效果；因此認為違反公平交易法第25條「足以影響交易秩序之欺罔及顯失公平行為」，並分別處創業家兄弟公司200萬元、松果公司80萬元罰鍰。（編輯：張均懋）1110415