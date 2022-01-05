秘密客出動有成效 公平會罰新北建案150萬元

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（中央社記者潘姿羽台北5日電）公平會出動秘密客，果然發現房地產市場存在不少問題，新北市新店區預售案「大坪林ONE」就因為要求購屋人先給付定金，才提供買賣契約書攜回審閱，公平會共計開罰新台幣150萬元。

公平交易委員會今天委員會議決議通過，長榮久盟公司與政安廣告公司銷售新北市新店區預售案「大坪林ONE」時，要求購屋人先給付定金，才提供買賣契約書攜回審閱，是足以影響交易秩序的顯失公平行為，已經違反公平交易法第25條規定，因而處長榮久盟公司100萬元罰鍰、政安廣告公司50萬元罰鍰。

公平會接獲民眾反映，到「大坪林ONE」建案接待中心看屋時，銷售人員表示須先支付定金才能審閱契約；公平會隨後也派出「秘密客」，以消費者身分到現場訪查，果然發現有上述情況。

預售屋買賣契約書內容包括購屋重要資訊，最能夠充分揭露交易標的真實情形及雙方權利義務，而且契約書是由建商單方擬定，銷售方處在資訊優勢地位，契約條款又涉及專業用語與繁複法規，應該讓購屋人在給付定金之前，有充分審閱契約的機會，才能審慎評估。

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公平會表示，如果按照此案情況，要求購屋人先支付定金，才提供買賣契約書攜回審閱，將陷購屋人於資訊弱勢的不利地位，影響購屋人作成交易決定而顯失公平，這也對其他依法令規定提供買賣契約書給購屋人攜回審閱的同業形成不公平競爭，足以影響交易秩序，違反公平交易法第25條規定。

公平會日前表示，未來將提高不動產案件的罰鍰，強化嚇阻力道。不過公平會副主委陳志民說，此案尚未採用新作法，一是會內還沒有通盤討論處理原則，二是建商已承認疏失並立即改正，考量業者態度以及銷售金額後，對長榮久盟公司開罰100萬元。（編輯：潘羿菁）1110105