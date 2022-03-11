消基會抽驗市售草莓12件 半數不合格日、台為主

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

消基會11日公布國產與進口草莓農藥殘留檢測報告，國產2件不合格樣品都出現不得檢出農藥各1種，有可能是混用農藥，或是鄰田污染；其他4件雖然合格，但是檢出農藥有7到17種，比日本樣品檢出1到7種還多；用藥種類明顯多於進口草莓，有待改進。中央社記者王騰毅攝 111年3月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北11日電）消基會今天表示，1月隨機抽驗台日韓共12件草莓，日本4件、國產2件合計6件不符合國內農藥殘留標準，國產用藥項目偏高，近年邊境檢測不合格以日本為主，呼籲政府加強把關。

消費者文教基金會舉行「國產與進口草莓農藥殘留檢測」記者會，公布抽驗結果。

消基會董事長黃怡騰指出，消基會1月間在台北市、台中市、彰化縣與高雄市量販店、超市、水果行、傳統市場等處隨機採樣12件草莓，包含台灣6件、日本5件、韓國1件，進行農藥殘留檢驗，共6件不符合農藥殘留容許量標準，包含台灣2件、日本4件，以及這6件各檢出1到2種不得檢出（未申請使用或不得使用在草莓上）農藥。

消基會補充，農藥殘留不合格，可依據食品安全衛生管理法處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰，情節重大者，並得進行命其歇業、停業一定期間等處置。

其他6件合格樣品中，僅在新光三越百貨超市買到的韓國草莓沒檢出農藥，這件包裝上並未標示有機；另5件檢出1到17種農藥，但殘留量符合農藥殘留容許量標準。

消基會檢驗長凌永健指出，這次檢驗是因應產季所做，其中值得注意的是，國產2件不合格樣品檢出的農藥，都出現不得檢出農藥各1種，有可能是混用農藥，或是鄰田污染；其他4件雖然合格，但是檢出農藥有7到17種，比日本樣品檢出1到7種還多。

其次，有1件取樣台中市黃昏市場檢驗合格的國產草莓，販售業者掛上「有機」大字報，恐違反農產品生產及驗證管理法，可處6萬元以上、60萬元以下罰鍰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他並說，關於日本樣品有4件不合格、占採樣數5件的8成；消基會還發現，2020年1月到2022年2月邊境檢驗進口草莓不合格件數，2020年19件、2021年21件、2022年至2月11件，共51件，日本占39件最多，若扣除不得檢出件數，其餘也是不合格件數為4件。

黃怡騰補充，農委會公布蔬果農藥殘留檢測結果草莓的不合格件數，2017年7件、2018年2件、2019年無不合格件數、2020年4件、2021年2件，草莓無明顯高於其他蔬果，但消基會這次驗6件草莓2件不合格，合格率僅66.7%，顯示國產草莓進步空間仍大；日本草莓則是邊境檢驗及消基會這次檢驗結果都顯示有待衛福部加強把關。（編輯：管中維）1110311

消基會11日舉行「國產與進口草莓農藥殘留檢測」記者會表示，1月隨機抽驗台日韓共12件草莓，發現日本4件、國產2件共6件不符合農藥殘留容許量標準，呼籲政府加強把關。（消基會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年3月11日

消基會11日公布國產與進口草莓農藥殘留檢測報告，發行人胡峰賓（右）指出，本次抽檢5件市售日本進口草莓，有4件農藥殘留不合格，不合格率達80％，顯示日本進口的草莓有較嚴重的農藥殘留問題。中央社記者王騰毅攝 111年3月11日