雞蛋產地、批發價漲 陳吉仲：8月有望回穩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

農委會主委陳吉仲（前左）20日在民進黨立委劉建國（前右）陪同下，到雲林縣勘查農作物災損，並在會後受訪。針對雞蛋產地、批發價漲，陳吉仲表示，此波雞蛋漲價，主要是反應國際飼料價格上漲，目前國際玉米價格開始下跌，雞蛋價格8月有望回穩。中央社記者姜宜菁攝 111年7月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）雞蛋產地、批發價漲2元，農委會主委陳吉仲今天表示，從未說過雞蛋不會再漲價，此波漲價是反映國際飼料價格上漲，就他了解國際玉米價格開始下跌，雞蛋價格8月有望回穩。

陳吉仲今天在民進黨立委劉建國陪同下，到雲林縣勘查文旦、柳丁和茂谷柑等農作物災損，並在會後接受媒體聯訪。

陳吉仲表示，雞蛋產地、批發價漲新台幣2元，主因為飼料成本上漲，而他從未說過蛋價不會再漲，是說農民要有利潤才會生產，如果受損，就不會持續提供農產品給消費者。

陳吉仲說明蛋價上漲的3個原因，第一是因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，使餐廳對蛋的需求增加，特別是中南部的需求更大，以前是把蛋往北部調，最近則是調了7000箱、約140萬顆蛋到屏東或台東、花蓮等地，連小琉球都調了幾百箱，主要就是旅遊需求，其次是飼料價格在前幾週上漲，加上氣溫太熱，導致雞的產蛋率會下降。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳吉仲提到，目前應該蛋價在高峰，預計8月以後有回穩趨勢，農委會有掌握國際玉米和黃豆價格開始下跌；農委會每週都有雞蛋的產銷數量，目前供應量為11萬4000多箱、2200多萬顆雞蛋，總數沒有問題，配合大家旅遊需求、人口移動，雞蛋調度也隨時配合，讓到南部及東部旅遊的消費者都可獲得所需的雞蛋。

陳吉仲強調，農委會尊重市場機制，但要確認雞蛋數量足以滿足全國消費需要，目前雞的總數沒有問題，可是人口短暫的移動因素，會透過蛋商供應業者等做雞蛋調度，滿足市場需求，雞蛋數量比價格更為重要，價格則是市場機制做決定。（編輯：謝雅竹）1110720