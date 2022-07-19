天熱減產國旅旺需求增 雞蛋產地、批發價漲2元

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雞蛋批發價18日每台斤調升新台幣2元，為50.5元，20日產地價也將多2元，變成42.5元。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北19日電）農委會今天表示，在市場機制下，雞蛋批發價昨天每台斤調升新台幣2元，為50.5元，20日產地價也將多2元，變成42.5元，主因是天氣熱產蛋減少、國旅暢旺需求增、飼料還在高價。

農委會畜牧處副處長江文全接受中央社記者電話訪問時表示，天氣熱，多日達攝氏35度，蛋雞產蛋率下降，目前每週約11.3萬箱，不過其實夏天每週11萬到11.5萬箱是符合市場需求的供應量。

江文全進一步說明，但是因為飼料還在高價，暑期國旅暢旺需求增加，夏季原本是淡季，生產線會換羽減產，在以上因素影響下，批發價、產地價每台斤先後調漲2元。

不過，他指出，農委會原本就掌握國際穀物價格預計8月底、9月之後會下跌，飼料價格可望跟著回穩，可降低畜牧業的生產成本，加上8月中旬後國旅趨於平淡，天氣也將轉涼，產蛋率會增加，屆時蛋價有機會回穩。

農委會補充，雞蛋產地價格自4月20日至今天，為期3個月都是每台斤40.5元，以往少有；目前波動跟上述市場機制有關。（編輯：張雅淨）1110719