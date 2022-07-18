升4碼過猛 美媒稱聯準會7月仍維升息3碼

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Fed官員示意，7月底聯準會議的升息幅度可能還是3碼，供作對抗通膨的一環。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）官員示意，月底聯準會議的升息幅度可能還是3碼，供作對抗通膨的一環。美媒披露儘管6月通膨飆升，決策者仍傾向別下重手一次升息4碼。

「華爾街日報」指出，儘管決策圈對26到27日聯準會議時一口氣升息4碼仍敞開大門，但一部分人卻也趕在16日開始禁止會前議論的大限前，於近期的訪談裡對一口氣升息4碼頻潑冷水。

部分官員指出，由於近期升息速度堪稱前所未見，經濟活動已出現放緩跡象。聯準會理事華勒（Christopher Waller）14日在愛達荷州（Idaho）維克特（Victor）一場會議說：「你們不會樂見升息過頭，各位，75個基點已是很大升息幅度。大家不要覺得沒升息100個基點就是聯準會失職。」

上週之前，多名官員暗示他們傾向在7月升息75個基點（3碼）；然而13日最新通膨數據出爐後，他們指出不排除調升100個基點。

華勒說：「我們早料到這份通膨報告會很難看，事實也的確如此，且比我們想像得更糟，不過我們不希望單憑這項數據來制定政策，這點很重要。」

美國勞工部公布最新的6月同比消費者物價指數勁揚9.1%，創40年來新高，顯示通膨壓力正擴大至整個經濟面。

聯準會官員已接連於過去3次會議升息。第1次是3月升息1碼，5月升息2碼，上月升息3碼更創1994年以來幅度最大的一次。自90年代初聯準會開始用聯邦基金利率作為主要政策制定工具以來，從未一口氣將利率提高整整100個百分點。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克（Raphael Bostic）15日在佛州坦帕灣商業雜誌（Tampa Bay Business Journal）主辦的論壇上說，過度加息可能造成不必要的經濟疲軟。

部分聯準會官員也對近期升息步伐加速表示擔憂。堪薩斯市聯邦準備銀行（Kansas City Fed）總裁喬治（Esther George）上週警告：「快速升息可能導致經濟和市場無法及時適應政策收緊步伐。」

聯準會上月升息3碼的幅度超出市場預期，此後投資者對經濟衰退的擔憂不斷升高，油價和大宗商品價格暴跌，長期債券收益率也出現下滑。（譯者：施施/核稿：陳亦偉）1110718