端午前逾7成粽子漲價 多數漲幅低於2成

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行政院24日指出，有73%粽子較去年價格上漲。圖為去年南門市場攤商擺出粽子供民眾選購。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北24日電）端午節將至，行政院今天指出，整體粽子供應量充足，但經蒐集賣場及超商粽子型錄與檢視電商平台粽價後發現，有73%粽子較去年價格上漲，不過漲價品項有86.3%的比例，漲幅低於2成。

行政院副院長沈榮津今天召開穩定物價小組會議，行政院會後發布新聞指出，沈榮津責請農委會、交通部等相關部會，全力調節端午民生物資供需，維持產銷秩序，並嚴密監控相關物資市場行情，掌握物流情形，確保民生物資供應量價穩定。

行政院指出，農委會已盤點糯米、香菇、花生、豬肉、鴨蛋、乾魷魚、乾蝦米等應節粽子原材物料供應情形，同時參考往年供應量及近日價量供需情形，加強調配市場供給，並與相關團體研商產銷機制，目前評估足可充裕供應端午節市場需求。

而為穩定農產品價格，充裕供應端午節應節所需各類農產品，行政院說，農委會將持續監控批發市場行情變動，且落實各項調配供應措施，以確保端午節前市場供貨量價穩定。

行政院消費者保護處則指出，經蒐集4大賣場及4大超商粽子型錄與檢視5大電商平台粽價，發現與去年相同品項且為一般消費大眾較常購買的傳統肉粽及素粽共172項中，有27%的粽子價格持平或下跌，另有73%的粽子價格上漲，不過漲價品項有86.3%的比例，漲幅低於2成。

消保處說，整體來看，今年度粽子供應量充足，但因受原物料波動影響，各項食材、包材、人事等相關成本上升，使粽子價格上漲，呼籲消費者利用預購優惠或滿額折扣，精挑細選、聰明消費。

政院也表示，端午假期將至，加上本土疫情升溫，網路購物訂單快速成長，使台灣物流運輸貨物量大增，尤其低溫物流需求最為明顯，為保持物流順暢，交通部已建立督導及協調機制，持續掌握端午節公路貨運運輸最新情形，並適時進行協調。

另外，政院表示，全球疫情反覆，惡化供應鏈瓶頸問題，加以俄烏戰事未歇、氣候異常等，台灣面臨較大的輸入性通膨壓力，有必要針對民生重要物資持續進行價量監測分析，及早因應價格不合理上漲及供貨量不足的風險。

政院指出，受到產區氣候、塞港及俄烏戰爭等持續影響，黃豆、小麥、玉米（飼料）、奶油、沙拉油、麵粉等重要物資價格面臨較大的上漲壓力，為維持國內物價穩定及減輕業者負擔，政府已減徵重要物資稅負至今年6月底，未來將持續掌握重要物資的量價波動，並適時採取穩量穩價措施。

政院說，穩定物價小組將持續密切掌握重要民生物資的量價變動趨勢，透過分析產品上、中、下游量價傳遞影響，提前預警下游產品漲價風險，超前部署，提前因應，並視國內外經濟情勢變化，滾動檢討調整。（編輯：黃國倫）1110524