降稅穩物價 業界估鋼鐵、大宗物資等價格下半年回穩

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（中央社記者張璦台北7日電）輸入性通膨壓力嚴峻，經濟部今天指出，6月下旬邀集麵粉、植物油等產業公會會商，業界預估，黃豆、小麥以及鋼鐵價格將在下半年逐步回跌，加上政府機動調降大宗物資關稅或營業稅措施延長至9月底，有助減輕廠商成本壓力。

經濟部今天發布新聞稿指出，去年以來，全球COVID-19疫情及俄烏戰爭導致國際原物料價格大漲，引發國內面臨輸入性通膨壓力。

為穩定民生物資價格，行政院透過跨部會「穩定物價小組」運作，其中，經濟部就重要原物料及民生物資進行價量監控，持續與業者保持聯繫溝通，共同維持物價穩定。

經濟部於今年6月下旬邀集麵粉、植物油、鋼鐵等產業公會共同討論下半年物價波動趨勢及因應措施。

由於美國及澳洲等主要產區氣候穩定豐收、美國升息減緩游資炒作價格，有助重要物資價格從高點回落；經濟部表示，業界預估，在大宗物資及相關民生物資部分，黃豆價格預估呈緩步下降趨勢，今年第3季將逐步回跌，國內沙拉油廠商成本可望降低。

產業公會表示，預估第3、4季沙拉油價格相較第2季可望下跌；小麥價格部分，業界預估今年第4季後將逐步回跌。同時，政府已機動調降大宗物資關稅或營業稅並延長至9月底，有助於減輕廠商成本壓力。

在工業物資部分，經濟部指出，鋼鐵屬國際流通產品，受國際疫情及俄烏戰爭影響，鋼價起伏較大，但經洽熱軋鋼捲廠商表示，美國熱軋鋼捲今年第3季期貨價格（LME）為893美元/噸，較第2季下跌33.5%，已呈現下跌走勢。

此外，鋼鐵公會已成立供需溝通交流平台及價格監控機制，每半個月提供金屬材料供需價格監控資訊予台灣中下游業者參考，也有助於價格及供需穩定。

經濟部強調，將密切關注各項民生重要物資價格情勢，除持續進行各項穩定物價措施，並和業者保持密切溝通，共同為穩定國內物價努力。（編輯：林淑媛）1110707