好市多衛生紙每串漲24元 量販超市：未接獲漲價訊息
2022/7/4 14:49（7/4 15:23 更新）
好市多自有品牌衛生紙自5月從每串新台幣335元漲至365元，7月1日起再調漲至389元。（中央社檔案照片）
（中央社記者曾智怡台北4日電）國際造紙原料漲不停，運費成本又居高不下，好市多自有品牌衛生紙自5月從每串新台幣335元漲至365元，7月1日起再調漲至389元；好市多表示，主因原料、運費漲勢已達不得不反映在價格的地步，本次漲幅約6.6%。
全聯、愛買、家樂福表示，目前並未接獲衛生紙漲價訊息。
好市多自有品牌科克蘭衛生紙近期再度漲價，繼5月初從335元漲至365元，7月1日起又調漲至389元，不少會員大喊吃不消。
好市多告訴中央社記者，當初在廠商提出漲價要求後，已和美國總部評估確認成本提高的合理性，因原料成本、運費漲勢已達必須反映在價格上的地步，因次做出調漲決議，本次漲幅約6.6%。
目前量販超市都有衛生紙促銷，例如愛買6月29至7月12日推出11款衛生紙促銷，包含舒潔寶可夢抽取式衛生紙買1送1，平均每串特價164.5元；五月花厚棒抽取式衛生紙特價219元等。
全聯表示，民生用品大部分都有全聯價8折起優惠，下一檔期自8日至21日將推出衛生紙小學堂，除部分指定衛生紙買1送1優惠外，全店衛生紙單筆每滿399元還能現折50元。（編輯：張均懋）1110704
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。