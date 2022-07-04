衛生紙恐調漲 正隆有漲價壓力 永豐實適時調整因應

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好市多（Costco）自有品牌衛生紙傳出再漲價，永豐實表示，會密切觀察走勢，適時調整因應。圖為永豐實旗下紙品品牌五月花、得意。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴言曦台北4日電）好市多（Costco）自有品牌衛生紙傳出再漲價，國內業者正隆表示，原料近年漲幅劇烈，因此衛生紙漲價「勢在必行」，但目前還不是賣方市場，需要觀察第3季需求有無回升再決定；永豐實則表示，會密切觀察走勢，適時調整因應。

國際煤炭、紙漿等原物料價格位處高檔，旗下擁有春風、蒲公英等衛生紙品牌的紙廠正隆回覆中央社記者詢問時表示，國際造紙原料漲幅翻倍，2021年紙漿價格約落在每噸600美元，如今已超過每噸800美元；煤炭也從2021年上半年的每噸100美元漲至當前的每噸300美元，成本壓力不小。

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正隆表示，目前家庭用紙都有漲價的壓力，但近期面臨COVID-19疫情干擾市場需求，期待第3季疫情趨緩後需求回升，為漲價營造支撐空間，再來跟客戶進行調漲的溝通，並希望工業用紙也有機會調漲，以轉嫁成本。

旗下有五月花、得意、柔情等家用紙品牌的永豐實則表示，原物料上漲是國際趨勢，但永豐實會密切觀察走勢，適時做庫存安排以降低衝擊，且原料價格不是決定終端銷售的唯一因素，當中包含通路商考量，作為生產方，永豐實會透過提高紙類回收及生產效率等方式，做好成本控制。（編輯：蘇志宗）1110704