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首頁 / 產經

永豐實擬投資10億元升級設備 搶功能性產品商機

2022/6/27 18:05
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（中央社記者賴言曦台北27日電）永豐餘集團旗下家用品子公司永豐實今天公告，將斥資新台幣10.1億元，在清水廠升級紙機與加工產線設備，預計明年底完成升級並進行量產。

永豐實財務長陳佩雯接受媒體線上聯訪時表示，永豐實近年觀察到，台灣消費者對功能性商品的需求不斷提高，為推出更符合消費者期待的商品，預計投資機器設備進行升級，以滿足消費市場需求。

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陳佩雯說明，這次投入10.1億元除了購置紙機及加工設備外，還有相關管線配置，但由於今天董事會才剛通過這項規劃案，內部還在評估進度，希望明年底能完成升級並量產。

陳佩雯表示，這次設備升級不為增加產能，而是為了在生產現有產品外進行品項升級。預估設備完成後，永豐實的高功能性產品在台灣的占比將進一步提升，未來也不排除再推出新產品，包含抽取式衛生紙、廚房用紙等，都是永豐實接下來的發展重點。（編輯：張良知）1110627

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