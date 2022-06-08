廠商悄悄營造縮水通膨 讓消費者對漲價較「無痛」

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）從衛生紙到優格，從咖啡到玉米脆片，世界各地的製造商在不降價的情況下悄悄減少商品內容物。專家表示，一旦產品縮水，就算通膨趨緩，「也回不去了」。

美聯社報導，在美國，舒潔（Kleenex）一盒面紙為60張，但在幾個月前有65張；Chobani優格從150公克減為127公克。而在英國，雀巢將Azera美式即溶咖啡罐從 100公克減至90公克。在印度，一塊Vim洗碗皂的重量從 155公克縮水至135公克。

專家表示，「縮水式通貨膨脹」（Shrinkflation）不是什麼新鮮事，但在高通脹時期，隨著公司苦於因應原料、包裝、勞動力和運輸成本上漲，這種現象就會激增。根據標普全球（S&P Global）數據，5月份全球消費者物價通膨估計上漲7%，此一速度可能會持續到9月。

消費者權益倡議者、麻州前助理檢察長德沃斯基（Edgar Dworsky）數十年來在他的「消費者世界」（Consumer World）網站記錄縮水式通膨，他說：「這是一波波襲來，由於通貨膨脹，我們此刻恰好處於海嘯中。」

去年秋天，德沃斯基開始注意到麥片包裝盒變小，縮水式通膨從此開始。他可以舉出幾十個例子，從 Cottonelle Ultra Clean Care捲筒衛生紙從每卷340 張減少到312張，到Folgers咖啡，將其1400公克的容器縮小到1200公克，但聲稱仍能泡出400杯咖啡。Folgers 公司說，正使用一種新技術使咖啡豆重量變輕。

德沃斯基說，製造商偏好縮水式通膨，因為他們知道客戶會注意到價格上漲，但不會追蹤淨重或其它小細節的變化，像是一卷衛生紙的張數。而廠商還可以使用一些技巧來轉移民眾對於內容物縮水的注意力，例如在變小的包裝貼上醒目的新標籤。

這就是百事公司（PepsiCo）旗下薯片公司Fritos所做的事。標有「派對尺寸」的Fritos Scoops一袋過去是510公克；但現在幾乎所有其他大型連鎖店現在都在促銷440公克的「派對尺寸」。

當被問及Fritos包裝一事，百事並未回應，但確實承認了開特力（Gatorade）飲料瓶縮水，該公司最近開始逐步淘汰900 CC的瓶子，取而代之的是795 CC，瓶身變細更容易拿取。百事公司表示，這項轉變已進行多年，與目前經濟環境無關。但當被問及為什麼795 CC的飲料還比過去更貴時，百事沒有回應。

有些公司則對這些變化相當直截了當。日本零食製造商卡樂比（ Calbee Inc.）5月宣布許多產品的重量減少10%，價格也上漲10%，包括蔬菜片和脆毛豆。公司將此歸咎於原料成本急劇上升。

達美樂比薩（Domino's Pizza）今年1月宣布，原本一桶10塊雞翅減少為8塊，價格不變，仍為7.99美元（約新台幣236元）。達美樂說是雞肉成本上漲的緣故。

一些注意到商品縮小的消費者在社群媒體分享例子。也有人說，縮水式通膨導致購物習慣改變。

俄亥俄州哈斯金斯（Haskins）居民阿斯帕契（Alex Aspacher）表示，他過去會購買的瑞士切片奶酪，一片從453公克縮小到340公克，但仍維持9.99美元標價，如今他會比價找優惠，或者購買一整塊乳酪來自己切片。

不過有時趨勢也會逆轉，隨著通貨膨脹趨緩，競爭可能會迫使廠商降價或重新推出更大的包裝。但德沃斯基表示，一旦產品縮水過，就回不去了，「廠商增加內容物很罕見」。

亞利桑那州立大學（Arizona State University）凱瑞商學院（W.P. Carey School of Business）教授夏特維迪（Hitendra Chaturvedi）表示，他毫不懷疑許多公司都在為勞動力短缺和原料成本上漲而苦苦掙扎。

但在某些情況下，公司的利潤（或銷售額減去經營成本）也呈指數級增長，夏特維迪認為這讓人觀感不佳。

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他舉例來說，像是美國食品公司億滋國際（Mondelez International）某些商品在不漲價但減少分量的情況下，營業收入在2021年成長21%，但由於成本壓力增加，第一季度下降15%；百事公司的營業利潤在2021年和第一季度分別成長11%和128%。

夏特維迪說：「我不是說他們在牟取暴利，但看起來好像是如此 。他們是否正利用供應限制作為賺更多錢的利器？」（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110608