Costco收購台灣好市多股權 學者：擴大亞太市場主導

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

好市多收購由大統集團持有的台灣好市多45%股權，學者指出，此次吃下「金雞母」台灣好市多剩餘股權是可預期之事，將藉此擴大亞太市場主導權。圖為好市多北台中店。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北1日電）好市多收購由大統集團持有的台灣好市多45%股權，學者指出，好市多布局全球策略一向是直接投資，台灣是少數合資案例，此次吃下「金雞母」台灣好市多剩餘股權是可預期之事，將藉此擴大亞太市場主導權，並提升決策效率。

回顧1997年，好市多與大統集團以合資形式進駐台灣，首家店落腳高雄，截至目前在台共有14家店，大統集團持股45%。如今好市多公司（Costco Wholesale Corp）以10.5億美元（約新台幣313億元）收購剩餘股權，代表台灣好市多將成為台灣唯一一家純外商的量販店。

正當法商家樂福出清台灣家樂福股權消息甚囂塵上，美商好市多卻逆勢加碼台灣市場，高雄科技大學行銷與流通管理系教授吳師豪分析，家樂福、好市多布局全球策略本就不同，好市多幾乎都是直接投資，家樂福則是授權形式。

吳師豪指出，台灣好市多是好市多全球據點少見的授權合資案例，可追溯自1990年代，儘管當時台灣市場並不起眼，大統集團赴美說服成功，將好市多引入台灣，推估是因大統集團握有許多房地產、流通業堅強，好市多看準在地資源優勢，決定嘗試與在地合作所致。

拆解本次交易案背後原因，吳師豪表示，第一，好市多進入全球一向都是用獨資方式，換言之，好市多其實一直都想將台灣好市多合資股權收回，但因台灣好市多是金雞母，收購價格難談攏，才會一直沒有下文。

第二，觀察近年台灣零售市場，多數量販持續衰退，只有好市多年年成長，台灣好市多培養團隊近3年也開始進入中國市場，擔任店舖總經理角色，先前開幕的蘇州店、上海店都造成很大風潮，消費者「瘋好市多」景象前所未見，顯見中國市場潛力無窮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳師豪認為，美國總部應是希望透過收購大統集團剩餘股權，把握台灣、中國、日本、韓國等亞太市場主導權，且股權集中，也能提升決策效率。

凡事都有一體兩面，吳師豪表示，雖然美國好市多主導權升級，但對大統集團而言，少掉好市多這個重要通路，旗下品牌、產品可能日漸萎縮；且隨著好市多變成百分百美商，征戰亞洲市場的台灣幹部人才DNA也將消失，「還是覺得蠻可惜」。（編輯：潘羿菁）1110701