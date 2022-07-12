私募基金達勝組團買家樂福？ 羅智先：開了眼界

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（中央社記者江明晏台南12日電）家樂福出售案傳出私募基金達勝集團（KHL）將共組資金投資，羅智先坦言「開了眼界」，且強調統一是關係人也是合資夥伴，不適合去談論。

法商家樂福去年底傳出將釋出台灣家樂福股權，持有台灣家樂福4成股權的統一主動拋出願意吃下法方股權，遠東集團、富邦媒也表態有意收購，但統一強調有優先購買權。

此外，市場傳出國內最大私募基金達勝集團董事長郭冠群，有意整合萬海、中嘉、統一、宏泰和玉山金等資金，共同參與台灣家樂福的競標案；專家認為，達勝集團董事長郭冠群主導的2018年中嘉模式，有望再度上演。

羅智先今天出席亞洲萬店7-ELEVEN時對此回應，剛聽到這個消息時也很納悶「誰是達勝？」對外界的傳言感到很意外，可說是「開了眼界」。

他說，法國人也跟他說「你們台灣人很喜歡講一些有的沒的」。羅智先重申，統一是關係人也是合資夥伴，不適合去談論，以免增加困擾，「只能說有那麼一回事，要怎麼解讀就不是我們討論的範圍」。

遠東集團董事長徐旭東日前表示，統一的優先購買權「可能是形式上，真正細節沒談到」，仍待法方回應。

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是否真對有優先承購權，羅智先說，「第一時間點講過了，很怕外界說統一不夠道義，在這個事情沒有講清楚，因此去年就談過，但這件事情見解有不同，與予尊重。」

至於股權交易何時能有結果，羅智先說，「這件事情主動權不在我們手上」，台灣確實很關心這件事，但不知道法國總公司的優先順序如何，俄烏戰爭爆發後歐洲發生很多變化，坦言對時間表的問題不知道該如何回答。（編輯：張良知）1110712