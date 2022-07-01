家樂福出售案未明朗 王俊超：維持營運擴張深耕台灣

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（中央社記者曾智怡台北1日電）家樂福花落誰家未明朗，家樂福總經理王俊超今天表示，作為專業經理人，任務是維持家樂福營運擴張、員工穩定、永續承諾，最重要的是持續深耕台灣；高端超市新品牌營運至今，業績較預期雙位數成長。

家樂福出售案，統一先前強調有優先購買權，遠東集團董事長徐旭東日前表示，統一的優先購買權「可能是形式上，真正細節沒談到」，仍待法方回應。

王俊超今天出席自有品牌「Re系列」發表會被問及此事表示，作為專業經理人，「我沒辦法參與，只是接受指令」，這段期間的任務就是維持家樂福營運擴張、員工穩定、永續承諾，最重要的是持續深耕台灣。

家樂福2020年收購Dairy Farm集團在台惠康百貨全部股份，包含199家頂好超市、25家JASONS超市；JASONS品牌授權今年底到期，將改名為「Mia C'bon」，目前各店如火如荼進行改裝，今天台北美麗華、台南夢時代、高雄漢神3店改裝開幕，合計共18家完成改裝。

王俊超表示，更換品牌之後，視覺、產品、服務都有改變，業績較預期雙位數成長。

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另外，家樂福楊梅倉3月發生火災，至今尚未重新啟用，面對即將迎來大檔期中元節，王俊超表示，楊梅倉現正清除作業尾端，會以替代倉加上廠商直送方式，避免配送貨物受影響。

至於通膨是否影響業績，王俊超表示，通膨不是影響業績，通膨最大影響在於成本，包含油費、運費、人力齊漲；台灣通膨較慢，「但一定會來，現在已經來了」，中元買氣多少會因此受影響。對於全年營收目標，他則說，達到新台幣900億元「沒問題」。（編輯：林克倫）1110701