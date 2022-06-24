家樂福出售案 徐旭東：統一優先購買權可能是形式

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遠東百貨111年度股東常會24日舉行，由董事長徐旭東主持，他說零售業需求一直在改，也一直在變。中央社記者江明晏攝 111年6月24日

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（中央社記者江明晏台北24日電）家樂福出售案，統一先前強調有優先購買權，遠東集團董事長徐旭東今天說，家樂福是個精彩的題材，「不過聽說他們簽的優先購買權，多年前簽的，可能是形式上，但真正細節沒談到」，仍待法方回應。

法商家樂福去年底傳出將釋出台灣家樂福股權，持有家樂福4成股權的統一主動拋出願意吃下法方股權，遠東集團、富邦媒也表態有意收購，但統一強調有優先購買權。

徐旭東今天主持遠百股東會，在會前接受媒體聯訪時表示，家樂福是個精彩的題材，有很多法律觀點在看，不便這個時候談，「聽說他們有簽的優先購買權，是多年前簽，可能是形式上，但真正細節沒談到」，對於優先承購權的定義與進度，仍待法方回應。

此外，徐旭東日前暗指台灣大反對別人併購，台灣大董事長蔡明忠昨天回應「樂見產業整併，從未反對產業整併」，只是整併時所有股東權益要顧到，換股比例和條件應該要合理才行。

徐旭東今天對此僅簡單說明，「讓他去說，我沒有辦法評論他的話」。（編輯：潘羿菁）1110624