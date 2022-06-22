林敏雄：全聯已併購大潤發 不可能再買家樂福

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（中央社記者曾智怡台北22日電）外界關注家樂福（Carrefour）花落誰家，全聯董事長林敏雄今天表示，全聯已購買大潤發，不可能再買家樂福，「公平會不會過的」；至於併購大潤發進度，他則說，目前已進入公平會審核階段，不便發言。

全聯去年宣布併購大潤發，目前尚在公平會審核階段，林敏雄今天出席「全民相挺，漁民放心」台灣石斑世界尚讚記者會並接受媒體訪問。他表示，目前大潤發併購案已進入公平會內部討論階段，不便多說，現在是敏感時刻。

不過，外界關注家樂福（Carrefour）收購進度，由於家樂福去年傳出出售，曾找上林敏雄，他今天被問及此事表示，全聯不可能買，「因為公平會不會過。」他也說，原本家樂福應在去年12月就定案了，應是價格問題談不攏。

目前除持有家樂福4成股權的統一主動拋出願意吃下家樂福法方股權，但雙方至今未有共識，另外，遠東集團、富邦媒也有意收購。

此外，前國泰金名譽副董事長、寶豐隆興業創辦人蔡鎮宇先前透過傅祖聲律師事務所向統一企業、統一超董事會成員函文，表達有意願購買家樂福持股，統一企業、統一超6月臨時董事會決議回絕。（編輯：潘羿菁）1110622