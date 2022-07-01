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Costco買下全部股權 台灣好市多：營運不會有變動

2022/7/1 14:53（7/1 15:22 更新）
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好市多公司斥資10.5億美元收購台灣好市多未持有的45%股權。台灣好市多表示，本交易案由美方總部主導處理，台灣好市多營運不會有任何變動。圖為好市多內湖店外觀。（中央社檔案照片）
好市多公司斥資10.5億美元收購台灣好市多未持有的45%股權。台灣好市多表示，本交易案由美方總部主導處理，台灣好市多營運不會有任何變動。圖為好市多內湖店外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北1日電）好市多公司（Costco Wholesale Corp）斥資10.5億美元收購台灣好市多（Costco-Taiwan）未持有的45%股權，交易案已經完成；台灣好市多表示，本交易案由美方總部主導處理，台灣好市多營運不會有任何變動。

好市多公司（Costco Wholesale Corp）昨天宣布，已斥資10.5億美元（約新台幣313億元）收購在台灣合資事業台灣好市多（Costco-Taiwan）未持有的45%股權。如此一來，台灣好市多將成為台灣唯一一家純外商的量販店。

好市多在全球營運833個賣場，1997年進駐台灣，當時由大統集團出資49%，美國PRICE COSTCO公司出資51％，首家店落腳高雄；截至目前在台共有14家店，大統持股45%。台灣好市多表示，本交易案由美方總部處理，台灣好市多營運照舊，不會有任何變動。

好市多總部在聲明中說，這項交易預料將增加公司每股獲利1%至1.5%。（編輯：林淑媛）1110701

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