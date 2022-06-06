疫情催生自煮商機 經部估今年超市營收衝2500億

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北6日電）疫情催生民眾自煮意識，超市成大贏家，經濟部今天表示，超市營收已連續19年正成長，隨今年4月疫情升溫，民眾自煮及囤購風潮再次發酵，累計前4月營業額為新台幣816億元，年增13.4%，預期全年營收可達2500億元以上。

經濟部統計處今天發布最新產業經濟統計簡訊，分析近年超市營收趨勢與消費習慣變化。

統計處指出，近年國內超市業者積極展店，透過各式鮮食主題、集點活動強化行銷、結合外送平台拓展市場等方法，提升消費便利性及客群黏著度，加上近期疫情的推波助瀾下，已成為家庭採買食材的主要來源之一。

觀察綜合商品零售業各業別，營收規模一向以百貨公司居首，便利商店次之，量販店及超市分居第3、4；直到109年2至4月隨COVID-19疫情爆發，掀起一波民生物資囤貨潮，挹注超市全年營業額達2299億元，年增10.7%，增幅居冠，營收規模超越量販店的2287億元，排名躍升為第3。

110年5至8月國內疫情再起，超市全年營業額首次突破2400億元，年增8%，增幅再度居首，已連續19年正成長。接著，今年4月疫情驟然升溫，民眾自煮及囤購風潮再次發酵，今年1至4月累計營業額816億元，年增13.4%，預期年營業額可達2500億元以上，續創佳績。

統計處表示，疫情期間因居家上班與社交距離等防疫措施，民眾消費傾向出現變化，觀察109年2至4月、110年5至8月、111年4月三段疫情較嚴重時間，民眾外出用餐意願降低，餐館業遭受嚴重衝擊，營業額較上年同期分別減少20.8%、31.6%、6.9%。

然而，同期間因民眾拉長在宅時間、提高自煮頻率，而大幅拉升家庭備品庫存水準，超市營業額反而逆勢成長19.5%、24.4%、22.7%；量販店同樣迎來亮眼成長，分別增加9.6%、6%、12.5%。

統計處指出，超市旺季多集中於每年7至8月中元普渡、9至10月中秋節烤肉送禮商機，以及12月到隔年2月農曆春節前年貨採買高峰；但疫情升溫時，民眾對於民生物資囤購需求大幅增加，超市營收在109年3月、110年5月及111年4月等疫情升溫期間，均出現異於往年的高點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，經濟部「批發、零售及餐飲業經營實況調查」，關於超市經營困境，去年6月超市業者中有69%的廠商認為「價格競爭激烈、毛利偏低」及「勞動成本提高」是經營中最大的困境，而「電商搶食市場」占41.4%位居第3。值得注意的是，與5年前相比，以「電商搶食市場」增加25個百分點最多，主因電商積極拓展生鮮市場版圖，對超市的威脅性日益增加。

依據財政部營利事業家數統計，超市今年3月底營業家數為2268家，其中以新北市占13.8%居冠，台中市12.9%次之，前6名均為直轄市，占比合計64.6%。（編輯：潘羿菁）1110606