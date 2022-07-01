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好市多斥資313億元 收購台灣合資事業剩餘45%股權

2022/7/1 12:56（7/1 13:03 更新）
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好市多公司表示，已斥資10.5億美元（約新台幣313億元）收購在台灣合資事業台灣好市多未持有的45%股權。圖為好市多內湖店。（中央社檔案照片）
好市多公司表示，已斥資10.5億美元（約新台幣313億元）收購在台灣合資事業台灣好市多未持有的45%股權。圖為好市多內湖店。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓州伊薩夸市30日綜合外電報導）好市多公司（Costco Wholesale Corp）今天表示，已斥資10.5億美元（約新台幣313億元）收購在台灣合資事業台灣好市多（Costco-Taiwan）未持有的45%股權。

路透社報導，好市多在聲明中說，這項交易預料將增加公司每股獲利1%至1.5%。

這家會員制零售商在全球營運833個賣場，台灣即占14個。此外，好市多也在台灣經營電商網站。

好市多表示，為對抗通貨膨脹，已在調漲某些地區的食物價格。

沃爾瑪公司（Walmart Inc）和達吉特公司（Target Corp）等零售商已示警，居數十年高峰的通膨減損公司獲利，消費者因生活成本增加而避免買進非必要和高利潤產品。

然而，好市多季度獲利和營收仍超越預期，公司致力壓低汽油價格，比全國平均售價低幾美分，也有助吸引消費者加入會員和提升業績。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1110701

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