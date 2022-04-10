白肉雞漲價 5月起雞肉港運鬆綁、進口雛雞種蛋

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（中央社記者張雄風台北10日電）農委會表示，因應白肉雞進口減少、牽動價格，預計5月起調整進口行政措施，非疫區雞肉可由疫區港口出貨；另外專案輸入雛雞與受精蛋供做配種，空運抵台後檢疫加嚴，改為14天內檢驗2次。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續影響國際貿易航運作業，近期俄烏戰爭牽動全球糧價，加上美國本土禽流感疫情擴散至22州影響，台灣白肉雞進口量持續減少，已牽動商用白肉雞價格波動2次，且漲勢持續中。

農委會防檢局6日召開專家會議研議對策，農委會副主委黃金城今天告訴中央社記者，目前預計是在行政上做調整，預計5月起非疫區雞肉屠體只要在運輸過程全程密封，就可從疫區港口出貨。

黃金城強調，雞肉屠體防檢疫規定沒有任何改變，由於白肉雞都是透過港運，「若不調整就沒辦法進到台灣來」；調整運輸路線是要求全程密封，則可經由疫區港口出貨，主要是因應下半年雞肉供應，維持白肉雞價格平穩。

至於預估進貨量，黃金城說，由於美國本土禽流感疫情擴散，估計已撲殺2000多萬隻雞，加上美國也出口雞肉到新加坡、中東等地，因此美國還剩多少白肉雞、而進口商能夠從非疫區取得多少進貨量，都還要再看。

另外在雛雞空運部分，黃金城說，進口的是種雞的雛雞，將做為配種之用，採專案執行，除運送過程須全程密封，到台灣後的檢疫條件也加嚴，改14天內檢驗2次。

農委會動植物防疫檢疫局稍後也透過新聞稿說明，農委會日前邀集產官學界共商因應措施，決定在兼顧檢疫風險及產業需求的前題下，專案由美國、加拿大及法國輸入雛禽及受精蛋，為期6個月，以解燃眉之急。

此專案輸入的雛禽及種蛋除須符合雛禽鳥及受精蛋原本的輸入檢疫條件外，另採強化檢疫措施，包括來源場及其周邊半徑10公里所在郡28天以上無禽流感疫情、包裝箱需以封條封妥、運輸時需以密閉或密閉空調車運送且途中不得開啟。

同時輸入時延長隔離檢疫至少14天（現行為10天）並在第1天及第10天各採集15隻（枚）檢測H5及H7亞型禽流感抗原及抗體，經於隔離場所完成隔離檢疫判定健康情形良好且檢測結果為陰性時才會放行。（編輯：陳清芳）1110410