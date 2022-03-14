蛋農補貼至3/15不延長 蛋價回穩要等4月

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入冬缺雞蛋，農委會以「3加2」補貼措施因應，原定至15日。14日開會討論，農委會畜牧處副處長江文全說，決議不延續。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）入冬缺雞蛋，農委會以「3加2」補貼措施因應，原定至3月15日。今天開會討論，農委會畜牧處副處長江文全說，決議不延續，批發價及產地價將升2元，零售價可能波動，回穩等4月。

之前因應缺蛋，農委會推出「3加2」補貼措施因應，包含產地價補貼蛋農每台斤新台幣3元、解除產地價凍漲調升2元，此措施之前延長過一次，到15日為止。

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江文全會後接受中央社記者電話訪問時說，農委會下午與養雞產業、蛋商業者共議後決議不延長，因此產地價17日會調升2元，變成每台斤38.5元，批發價明天先升2元，變成48元，零售價也有可能跟著反映。

他補充，目前每天量產約11.7萬箱，保守預計目前每天要11萬箱，還缺2000、3000箱；不過3月底進口雞蛋也會陸續補齊，預計清明節雞蛋產量會達到11萬箱，因此可持續觀察，4月起蛋價有機會回穩。（編輯：管中維）1110314