更多編輯台推薦新聞：
戰火下烏克蘭啟用人臉辨識技術 可辨識死者身分、俄國情報人員
國際

戰火下烏克蘭啟用人臉辨識技術 可辨識死者身分、俄國情報人員

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難
國際

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難

圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權
政治

圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

蛋農補貼至3/15不延長 蛋價回穩要等4月

2022/3/14 17:48（3/14 18:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
入冬缺雞蛋，農委會以「3加2」補貼措施因應，原定至15日。14日開會討論，農委會畜牧處副處長江文全說，決議不延續。（中央社檔案照片）
入冬缺雞蛋，農委會以「3加2」補貼措施因應，原定至15日。14日開會討論，農委會畜牧處副處長江文全說，決議不延續。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北14日電）入冬缺雞蛋，農委會以「3加2」補貼措施因應，原定至3月15日。今天開會討論，農委會畜牧處副處長江文全說，決議不延續，批發價及產地價將升2元，零售價可能波動，回穩等4月。

之前因應缺蛋，農委會推出「3加2」補貼措施因應，包含產地價補貼蛋農每台斤新台幣3元、解除產地價凍漲調升2元，此措施之前延長過一次，到15日為止。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

江文全會後接受中央社記者電話訪問時說，農委會下午與養雞產業、蛋商業者共議後決議不延長，因此產地價17日會調升2元，變成每台斤38.5元，批發價明天先升2元，變成48元，零售價也有可能跟著反映。

他補充，目前每天量產約11.7萬箱，保守預計目前每天要11萬箱，還缺2000、3000箱；不過3月底進口雞蛋也會陸續補齊，預計清明節雞蛋產量會達到11萬箱，因此可持續觀察，4月起蛋價有機會回穩。（編輯：管中維）1110314

延伸閱讀
天氣好轉產蛋率回穩 陳吉仲：3月中滿足全國需求2月外食費漲4.8%創13年新高 中式早點貴近1成從金屬、小麥到能源 俄烏危機衝擊重要原料供應主計總處上修2022年經濟成長率為4.42% CPI低於2%
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族