5月消費者信心跌至2年新低 學者：防停滯性通膨

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央大學台經中心今天公布5月消費者信心指數（CCI）為67.81點，不只連續4個月下降，且下探2年以來新低水準；中央大學台經中心執行長吳大任示警，台灣很可能面臨停滯性通膨的危機。

5月CCI調查總數為67.81點，月減3.96點，降至2020年6月以來新低，已經接近COVID-19疫情剛爆發時的信心低谷，且CCI的6項分項指標，分別為物價水準、家庭經濟狀況、就業機會、國內經濟景氣、投資股市時機、購買耐久財等，也罕見全數走跌。

吳大任特別指出，5月「未來半年家庭經濟狀況」調查結果為75.95點，下降3.2點且創下2014年4月以來新低，這是最大的警訊。

吳大任解釋，台灣家庭在通膨、升息、股市不好的惡劣環境下夾縫中求生，而且全球經濟下半年可能走緩，終端需求減少也將影響台灣出口表現，屆時不只內需受疫情衝擊，製造業放無薪假也可能增加，「下半年經濟不好會反映到勞動市場，很多家庭搞不好撐不下去」。

「央行要考慮到這點，如果6月升息會加重大家負擔」，吳大任呼籲，台灣下半年很可能面臨停滯性通膨的危機，也就是通膨續存、經濟卻陷入緊縮的狀況，政府貨幣政策必須更為審慎。

觀察5月CCI各分項指標，「未來半年投資股票時機」為32.9點，受到國際局勢多變、美股走跌等因素影響，台股也跟著上沖下洗，導致股市信心重摔8.7點，下探19個月以來新低，也是本次降幅最大的指標。

下降幅度第二的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果為114.8點，月減5.1點；一併觀察中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，月減5.25點、降至111.1點，創下2020年9月以來新低紀錄。

吳大任表示，除了升息效應及政府打炒房政策持續發酵，經濟前景有疑慮加上股市下跌，家庭所得下降，使得民眾對於房屋、車子、3C用品等大型支出的意願降低。

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從絕對水準來看，分項指標大於100代表偏向樂觀，低於100則為偏向悲觀；5月CCI中，5項指標偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

5月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為111年5月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2810位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：楊凱翔）1110527