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電動車專屬時間電價6月上路 尖離峰價差4倍

2022/5/25 19:52（5/25 20:04 更新）
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台電將於近日公告「電動車專屬時間電價」，預計6月初正式實施，尖離峰電價價差高達4倍。（圖取自Unsplash圖庫）
台電將於近日公告「電動車專屬時間電價」，預計6月初正式實施，尖離峰電價價差高達4倍。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者曾智怡台北25日電）台電將於近日公告「電動車專屬時間電價」，預計6月初正式實施，尖離峰電價價差高達4倍，鼓勵電動車主改在非尖峰時段充電，適用於都會區有設置電動車專用電表的住宅、商業大樓。

目前台灣純電動車約1萬餘輛，考量電動車銷量成長速度加快，台電規劃「電動車專屬時間電價」，透過價格誘因，盼引導電動車主避開用電尖峰、改至離峰時段充電。能源局表示，詳細費率將於近日公告，預計6月初正式實施。

台電表示，目前電動車主多是從自身電表自行拉線、裝設充電樁，但電動車充電瞬間用電量大，恐引發跳電、電線燒毀等意外，因此以電動車專屬時間電價做為誘因，鼓勵公寓大樓、商辦、商業停車場等，充電設施改採專設一戶方式供電，搭配能源管理系統（EMS），以動態控制每一台電動車充電量，避免意外發生。

根據台電規劃，電動車專屬費率表包含「基本電費」和「流動電費」2區塊，基本電費除固定按戶每月計收262.5元，另在夏月（6月至9月）經常契約每瓩每月收47.2元、非夏月每瓩每月收34.6元。

流動電費方面，夏月尖峰時段為下午4時至晚上10時，每度電收8.35元，非夏月尖峰時段為下午3時至晚上9時，每度電8.13元；夏月離峰時段每度電收2.05元，非夏月離峰時段每度電收1.95元。

除電動車新費率表的基本電費大幅拉低，尖、離峰時段流動電費每度電價格差距拉大至4倍，台電表示，希望鼓勵電動車主選在太陽光電充足時段、或夜半用電低峰期為電動車充電；待電動車專屬費率表上路後，估可望引導一半電動車主至離峰時段充電。

台電補充，電動車專用時間電價主要適用於都會區，若是中南部透天裝設充電樁，申請住商型簡易時間電價即可。（編輯：黃國倫）1110525

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