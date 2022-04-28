經部設定2030年電動車市售比30% 力拚國產比重6萬輛

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（中央社記者曾智怡、潘姿羽台北28日電）國發會淨零路徑規劃，2040年新售汽機車全面電動化，經濟部設定中期2030年電動汽車新售占比30%目標，經濟部次長林全能估計，台灣每年新車銷量40萬輛，國產車占比約5成，換算約2030年有12萬輛電動車，其中將力拚6萬輛為國產電動車。

立法院經濟委員會今天邀國發會主委龔明鑫、交通部次長祁文中、經濟部次長林全能、內政部次長邱昌嶽等對於「落實淨零碳排之十二項關鍵戰略規劃進度」進行報告並備質詢。

根據國發會2050淨零規劃，2030年市區公車全面電動化，2040年所有新售汽機車全面電動化。

針對運具電動化及無碳化，交通部次長祁文中報告指出，將採公共運輸先行策略，目前推動中的「公路公共運輸服務升級計畫（110至113年）」4年編列新台幣85元，輔助地方政府與市區公車業者購置電動公車，預計補助3000輛；截至今年3月底，已導入907輛電動大客車營運。

公務車部分，祁文中表示，將由主計總處研議提高電動小客車購買預算額度，要求機關及國營事業持續優先汰換為電動車。

由於涉及產業技術發展，祁文中表示，交通部將與經濟部、環保署、內政部分工推動，就車輛能耗標準、空污標準、碳排標準、安全審議規範，及協助業者開發關鍵零組件與電動車製造在地化等，共同研議適合本土化電動車產業的發展及使用環境。

為提供電動車友善使用環境，祁文中表示，交通部將在所轄管場域協助設置電動車充、換電設施，如國道服務區、公有停車場及運輸節點，預計於114年之前設置4440個慢速充電樁，和370個快速充電樁，另由經濟部於加油站設置充電站，並促使電動車經銷商於維修體系據點增設特約充電區。

國民黨立委謝衣鳯質詢指出，現在電動車占比僅1.82%，如何達成30%目標。祁文中回應，有賴中央地方跨部會共同努力，包含如何引導產業等。

謝衣鳳追問2030年電動車國產比例，林全能表示，2030年新售電動車至少占30%以上，目前台灣國產汽車占比約50%，假設2030年新車銷售量40萬輛，30%等於12萬輛，當中有6萬輛是國產電動車，強調電動車是關鍵產業。

謝衣鳯另關注政府力推電動車，但建築法規是否同步到位。

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內政部次長邱昌嶽表示，提升充電設施的設置是當前重要工作；法規部分，新建建築物於建築技術規則要求停車空間應預設充電設施相關空間，既有建築物則涉及公寓大廈管理條例，後續還有用電評估、公共保險等問題，修法進度已經在行政院處理，相信很快會送到立法院。

邱昌嶽接著提到，推動電動車及相關設施應由公部門先行，先滿足公共空間的設置，如中央聯合辦公大樓、社會住宅都有在思考。（編輯：潘羿菁）1110428