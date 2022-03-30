台塑集團拚節能減碳 斥資7.2億補助員工購電動機車

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台塑集團補助員工換購電動機車，每人最高可獲新台幣1.6萬元補助。台塑企業總經理林善志（左3）30日表示，推廣電動機車，也是改善空氣品質的有效方式。中央社記者賴言曦攝 111年3月30日

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（中央社記者賴言曦台北30日電）台塑集團今天舉辦記者會，宣布補助內部到職滿1年的正式員工購買電動機車，新購補助金額為新台幣1萬元，換購則是1.6萬元，合計台塑本次補助金額介於4.5億元至7.2億元之間。

台塑企業總經理林善志今天在記者會上表示，以Gogoro機車為例，扣除政府、車商與企業補助後，台塑員工換購電動機車時只要花3.12萬元，至於新購則是4.55萬元。

林善志也說，推廣電動機車是改善空氣品質的有效方式，但除了電動車補助外，台塑也會陸續增加並發展太陽能建置、綠色採購等措施。

一同參與記者會的電動機車品牌Gogoro營運副總經理陳彥揚表示，追求更乾淨的能源是全球所趨，Gogoro也將於台塑六輕周圍強化建置電池交換站及服務中心，提供台塑員工更便利的服務及全新的騎乘體驗。

據台塑新聞稿，燃油機車碳排量每公里0.055公斤，電動機車碳排量則是每公里0.0265公斤，按台灣民眾每人每天平均行駛里程20公里，及台塑台灣員工人數約4.5萬人計，台塑員工換乘電動機車後，每年將減少9362噸的碳排。（編輯：潘羿菁）1110330