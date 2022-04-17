電動車鋰電池材料價漲量缺 各國拚礦源自主

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）電動車電池缺料價漲，特斯拉執行長馬斯克甚至喊話要自採鋰礦。市場預期全球鋰電池製造產能不足狀況將延續到2025年，加上鋰礦供應出現缺口，包括中國、歐洲、加拿大、日本等國，積極推動電池鋰材料礦源自主化。

全球鋰價持續飆漲，World of Statistics在8日於推特（Twitter）上貼出統計數據顯示，2012年全球鋰價每公噸約4450美元，到今年鋰價每公噸已飆漲到7萬8032美元。

這個統計數據引出電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）推文回應表示，鋰價漲到無法無天，若價格不再改善，特斯拉不排除直接切入鋰礦開採或是冶煉的領域。

有趣的是，國外科技網站electrek在13日報導，一則特斯拉要併購美國內華達州鋰礦廠商Lithium Corporation的假消息在社群網路流傳，引起熱議，結果一度讓這家鋰礦公司股價大漲近280%。

馬斯克的回應與市場熱議，一定程度顯示鋰材料對於電動車電池的重要性，尤其是電動車市場不斷成長，帶動電池需求量大增；加上今年2月底俄羅斯入侵烏克蘭戰爭時間不斷拉長，包括碳酸鋰、鈷、鎳等電池核心材料價漲也供應吃緊，電動車電池更是供不應求，其中磷酸鐵鋰電池裝機電量有凌駕鋰三元電池的趨勢。

美國品牌車廠在掌握鋰電池量能相對顯得力不從心，研究調查機構Rethink Research在3月底指出，美國鋰電池供應不足的狀況相較亞洲和歐洲嚴重，不過特斯拉是例外，特斯拉積極在德州和內華達州建立電池產線，德國柏林工廠預計2023年生產電池，位於美國松下（Panasonic）電池超級工廠的產量，並計劃在2024年投產。

馬斯克對鋰材料價格飆漲進而想要掌握鋰礦的焦慮並非杞人憂天，Rethink Research指出，全球鋰電池製造產能不足的狀況將延續到2025年。

亞系外資法人分析，鋰礦資源主要分布在智利、澳洲、阿根廷、玻利維亞等地，去年澳洲鋰礦供給全球45%左右的鋰資源，智利、阿根廷、玻利維亞的鹽湖供給全球33%鋰資源，中國鋰資源供給占比約2成，鋰材料供應受俄烏戰事影響小，不過受到電動車電池需求大增、鋰礦供貨缺口影響，國際鋰期貨和現貨價格持續上漲，預估到2025年，電動車應用占全球鋰材料需求比重將大幅提升到近7成。

另一外資法人指出，全球鋰資源供應集中，去年智利礦業化工（SQM）、美國雅寶（ALB）、中國贛鋒鋰業、中國天齊鋰業前4大企業的鋰鹽（包括碳酸鋰和氫氧化鋰）產量，占全球總量比重達65%，但由於擴展周期拉長，預估今年產量增加有限。

由於電動車電池鋰材料需求孔急，全球各國積極推動電池鋰材料礦源自主化，例如中國積極開發國內四川和江西鋰礦石資源，也有意開採青海和西藏等地的潛在鋰鹽，不過開採成本仍相對高。

法人指出，中國是全球最大鋰消費國，鋰消費量占全球比重54%，但鋰鹽上游原料70%依賴進口。

歐洲步調也加快，亞系外資法人指出，歐洲先前鋰礦主要來源澳洲西部、小部分碳酸鋰從南美進口，總部位於英國倫敦的力拓集團（Rio Tinto）正開發塞爾維亞西北部Jadar地區鋰硼礦，最快2027年量產，目標成為歐洲動力碳酸鋰電池廠商的原材料供應主力。

不過法人指出，塞爾維亞和捷克的鋰礦開採，都須處理土地和水源污染等環保議題，目前進度來看，最早能投產是位於芬蘭的Keliber礦山，規劃2024年量產，由挪威Nordic Mining礦業公司主導。而隨著非洲鋰礦投產，由於交通便利性，中短期內歐洲鋰材來源將以非洲和西澳為主。

加拿大也開始布局電動車電池關鍵材料礦源，路透（Reuters）5日報導，加拿大政府聯邦預算將投資至少20億加幣（約合16億美元），布局電動車電池供應鏈所需關鍵礦物的生產和加工，加拿大政府將加快鎳、鋰、鈷和鎂等關鍵礦物加工開採。

在非洲，中資不斷擴張，例如華友鈷業去年12月下旬公告擬透過香港子公司收購澳大利亞上市公司Prospect Resources Ltd.及其他自然人持有的辛巴威Prospect Lithium Zimbabwe Ltd.鋰礦公司100%股權，開採當地Arcadia鋰礦，法人預估2024年可量產。

此外，中資中礦資源也布局辛巴威馬斯文戈（Masvingo）省的Bikita礦山，儘管取得當地獨家代理權，不過開採量產時程仍未明。

在南美洲，法人表示，中國也有意布局位於智利、阿根廷、玻利維亞三國交界的鋰礦資源，正積極考察當地政治和經濟局勢；贛鋒鋰業已布局阿根廷和墨西哥的鋰礦；至於日本廠商Naraha已在阿根廷的Olaroz礦場建立工廠，預估最快今年第2季至第3季可完成試產作業，2023年下半年量產氫氧化鋰。（編輯：黃國倫）1110417