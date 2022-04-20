士電攻電動車三合一模組和綠能事業 年底設充電站公司

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）士林電機總經理謝漢章今天表示，士電規劃經營充電站，今年底將設獨立充電站公司，士電將推出電動車馬達、控制器、齒輪箱三合一模組，電動機車已開始貢獻業績。

士電也積極布局太陽能、風電、綠能電廠，士電規劃到2030年，綠電使用比重要達到10%至15%。

台北國際汽機車零配件暨台北國際車用電子展今天起在南港展覽館登場，士林電機盛大參展，謝漢章接受媒體採訪，分享在電動車、充電樁、充電站布局進展。

在電動車充電樁，謝漢章指出，士電與起而行綠能不僅投資合作，也是策略夥伴，士電以製造為主，起而行綠能以研發為主。起而行綠能透露，目前接單量達到300座，外銷日本、歐洲和東南亞市場。

謝漢章並透露，士電規劃經營充電站，起而行綠能高階幹部正在計畫，預計半年內、今年底設立獨立充電站公司，也會找品牌車廠加入，士電與起而行綠能持股比重將超過50%，資本額一定會超過新台幣1億元。

士電指出，充電樁規格與特斯拉（Tesla）電動車充電規格相容，士電主要產品包括電氣開關、繼電器、斷路開關等成為充電樁內關鍵零件，充電樁製造生產都在台灣廠區。

在電動車布局，謝漢章表示，10kW以下電動機車馬達和控制器由士電獨立開發，130kW以上物流車馬達自供、控制器與工研院合作。

法人指出，士電電動車馬達和控制器模組切入光陽、三陽、中華機車和越南機車廠商。

在20kW至80kW中功率領域，謝漢章表示，士電持續深耕全球重型機車、沙灘車、雪橇車等非道路用車（ATV 0ff-road），相關馬達與控制器由士電提供，ATV用車大廠發電機啟動馬達約8成由士電供應，客戶涵蓋加拿大、美國、歐洲等，

士電表示，未來電動車馬達和控制器將結合變速齒輪箱，推出三位一體方案，變速齒輪箱產品將對外合作。

謝漢章表示，目前電動機車已開始貢獻士電業績，未來ATV用車電動化趨勢商機可期，關係企業新竹物流也有3000多輛物流車逐步汰換成電動車，預估2025年到2030年15%替換率來看，汰換量可到500輛。

除了電動車、充電樁、充電站，士電也積極布局太陽能、風電、綠能電廠，謝漢章指出，士電規劃到2030年，綠電使用比重要達到10%至15%。

在太陽能布局，謝漢章表示，士電是台灣升壓站主要供應商，目前士電在台灣綠能升壓站市占率達65%。

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謝漢章也透露，士電協助面板大廠興建電廠，掌握統包工程，此外士電與中租成立中租士電，建置儲能系統，目前在嘉義和基隆尋找據點營運，採民間業者營運模式。

士電也規劃在新竹重電廠區屋頂，興建屋頂型太陽能發電，今年動工預估年底完工。在風力發電國產化布局，謝漢章指出，士電與日本三菱電機合作，提供氣體絕緣斷路器產品，士電也積極與西門子合作，提供風電變壓器產品。（編輯：黃國倫）1110420