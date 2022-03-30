2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

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（中央社記者潘姿羽、梁珮綺、張雄風台北30日電）淨零碳排放已經成為國際趨勢，台灣面對這股轉型浪潮，也在今天端出2050淨零排放路徑圖。不過2050年再生能源占比要如何達到6成以上、電動車政策又將如何影響民眾生活，整理十大關鍵問答一次看懂。

國發會今天與環保署、經濟部、交通部、科技部、內政部共同舉行聯合記者會，公布台灣2050淨零碳排路徑圖，揭露外界最關注的能源配比數字。

根據路徑圖，2050年再生能源將占60%至70%、氫氣9%至12%，火力加上碳捕捉、利用與封存技術（CCUS）約占20%至27%，抽蓄水力1%。

產業界高度關注淨零排放路徑圖，因為牽涉政府電力基礎設施規劃、供電穩定等面向，但淨零排放不只是產業界的事，其中如2040年新售汽機車全面電動化、近零碳建築等政策，也與民眾息息相關。

●依2050淨零排放路徑規劃，未來是否會出現電力不足的問題？

國發會主委龔明鑫表示，政府規劃淨零轉型計畫時，就保留電力成長空間，以年平均成長2%為基準、正負0.5%，需電量為4275億度到5731億度，足以支撐產業發展、維持供電穩定；而且隨著再生能源建置量的擴大，會有越來越多的人可以買到綠電，沒有缺電問題。

經濟部次長林全能補充，電力成長每年平均1.5%至2.5%是經過全面盤點結果，包括台積電等半導體業者在台灣擴大設廠、投資台灣三大方案申請踴躍以及未來將全面實施運具電動化等因素，都已納入考量。

龔明鑫直言，再生能源成為基載電力已是全球趨勢，各國都面臨同樣問題，台灣的當務之急就是在2030年前，要將儲能系統、電網韌性盡快建立，才能繼續往前走。

國發會30日公布2050淨零碳排路徑圖。（國發會提供）

●2050年能源配比當中，再生能源高達60%至70%，要如何達成？

根據2050淨零路徑規劃，可以用2030年作為分水嶺，在這之前，先用現有的成熟技術落實，盡最大能力發展太陽光電與風力發電，同時研發新興技術；2030年之後，新的能源技術就可以協助再生能源發展占比進一步提高。

短中期（截至2030年）：推動既有技術，優先布建成熟光電風電，同時研發新技術如氫能混燒等，並與日本、澳洲展開國際合作，預期2040年商業化。

預期光電到2025年累計20GW，2026年至2030年每年2GW；風電到2025年累計5.6GW，2026年到2035年每年1.5GW。

長期（2031年至2050年）：普遍應用新技術，進而將再生能源極大化，包括擴大光電風電設置場域、扶植優勢前瞻地熱海洋能、建構基載型綠電等。

在此階段，光電朝向高效率模組發展，至2050年目標累計達40至80GW；風電朝浮動式、大型化機組發展，至2050年目標累計達40至55GW。

●按照能源配比，2050年能源有6至7成依靠再生能源，供電穩定會相當辛苦，火力電廠是否還是會扮演一定角色？

2050年再生能源占比達6至7成是經過跨部會溝通，且技術會不斷演進下的成果。除了再生能源，火力電廠配合CCUS技術仍保有20%至27%的比重，將燃氣發電產生的二氧化碳捕捉下來，進行儲存或再利用，就可達到淨零排碳的目的。

龔明鑫也說，不論是國際能源總署（IEA）或是國外規劃，未來能源配比多以再生能源占絕大部分，甚至太陽光電加上風力發電就可能占比達7成；台灣因為土地較小，占比沒辦法拉那麼高，要用其他方式。

「全世界都面臨太陽光電跟風電占比較大比例，同時會遇到電力穩定問題」，龔明鑫表示，這也是2030年之前，儲能、電網韌性、智慧電網等領域要趕快布建起來，政府將之列為重要工作。

●淨零排放規劃的能源占比為何不含核電？

龔明鑫表示，每個國家情況不同，台灣地小人稠，核電廠設在哪裡都有很大爭議，地方政府也不支持。

至於部分國家仍將能核能列入選項，龔明鑫回答，其他國家範圍比較大，各國條件不同。

國發會30日公布台灣2050淨零排放路徑，宣布透過風電、光電、氫能、電力系統與儲能等12項關鍵戰略，達到能源轉型目標。（國發會提供）

●中小企業如何因應能源轉型？會不會買不到綠電？

現階段已經有不少大企業開始採購綠電，龔明鑫表示，政府將保留一定比例的綠電，提供給中小企業購買，也會輔導企業建構減碳能力，「國內中小企業不用太擔心，政府轉型過程會跟企業站在一起」。

在協助產業淨零轉型部分，政府也將推二大合作模式，一是採先大後小、以大帶小的模式，二是結合產業公協會力量，並由國營事業以身作則。

●運輸方面，政府設定2040年電動車、電動機車市售比達100%，有何配套措施？

政府力拚2040年新售的車款不再有燃油車，而是電動車或氫能車，但不會採取「禁售」手段，而是透過補貼讓外部成本內部化，同時讓整體環境更便利。

「價格合理、環境也便利，目標就能自然達成」，龔明鑫表示，充電若不方便，就算到時電動車價格再低也沒用，因此建構環境相當重要。

交通部次長陳彥伯則說，各界關注推動電動車的過程中，車主易有「里程焦慮」，因此交通部將攜手各單位推動充電樁置，在轉運站、服務區、旅館，甚至路邊停車場安裝充電樁，完善配套措施。

近年不少電動車買主遇到自家社區無法安裝充電樁的爭議，陳彥伯提到，充電樁部分涉及公寓大廈管理相關規定，會與相關單位合作、讓電動運具環境更完善；內政部次長邱昌嶽也表示，未來將預留充電設備停車位，這部分法制工作已經快要完成。

●政府推動淨零碳排能源轉型，預算從哪來？

國發會表示，為了讓2030年以前成熟技術布建最大化，並同步投入未來技術研發，經初步盤點，2022年至2030年約有新台幣9000億元的預算需求；其中金額較高者有再生能源及氫能2107億元、電網及儲能2078億元、運具電動化1683億元、節能及鍋爐汰換1280億元，其餘項目還有低碳及負碳技術、資源循環、森林碳匯、淨零生活等。

預算來源可分3部分，既有規劃1200億元、國營事業4400億元，新增計畫部分約3200億元；龔明鑫表示，新增計畫部分，3200億元均攤下來，每年增加約400億元左右，「調度應該還ok」。

媒體詢問是否需要訂定特別條例爭取預算，龔明鑫回答，是否需要訂定特別條例由下任政府思考比較合適，但不一定需要特別預算，也可以放在公建預算，只是額度增加而已。

國發會補充，從明年開始，前瞻預算、科技預算及公建預算都將納入「淨零排放」的項目；下一期前瞻計畫（2023-2024年）已預留一定額度，2023年公建預算也已規定所有「新興計畫」須和淨零碳排掛鉤。

●政府在2030年前的減碳路徑似乎太慢，未來是否可能加大力道？

依照政府原訂規劃，2030年前要減少碳排量20%至25%，不過，去年在格拉斯哥召開COP26決議，2030年要減碳45%，環保署長張子敬表示，會配合決議進一步檢討；龔明鑫坦言，2030年前要減多少碳，將在年底公布，因這段期間是擴大既有技術，同時開發新技術，預計2030年後才會普遍應用新技術，效果才比較顯著。

●是否考慮徵收碳稅？

碳費徵收將是由大到小，先對大企業課碳費，環保署也有減碳額度交易，讓產業有更大機會達成減碳目標；期許透過建立制度，讓產業面對國際碳邊境稅徵收的競爭環境時，能有更大的適應能力。

至於碳稅議題，張子敬表示，會由碳費先行，看看執行效果，再考慮後面的部份。

●是支持民間成立碳交易市場？

張子敬表示，碳交易平台不由民間自己設立，是希望幫助國內減碳，也讓有需要的人買得到。

張子敬也提到，若民間引用的是不被承認、或是國外的碳權，這對台灣的減碳沒有幫助，因此還是希望能維持在有需要的人能買、價格也是合理可負擔的狀況，而非供需失衡、變成金融炒作的商品。（編輯：潘羿菁）1110330