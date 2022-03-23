台積電等8家科技巨頭 攜手供應鏈邁向低碳轉型

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台灣8家ICT龍頭企業倡議成立的台灣氣候聯盟23日下午在台北舉行國際論壇，會長暨台達電子董事長海英俊表示，全球氣候危機迫在眉睫，盼從台灣經濟命脈的ICT供應鏈來推動減碳，引領科技產業邁向淨零，開創綠色商機。中央社記者王飛華攝 111年3月23日

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）由8家台灣ICT龍頭企業倡議成立的台灣氣候聯盟今天舉行國際論壇，會長暨台達電子董事長海英俊表示，全球氣候危機迫在眉睫，希望從台灣經濟命脈的ICT供應鏈來推動減碳，引領科技產業邁向淨零開創綠色商機。

今天包括工業局局長呂正華、經濟部能源局局長游振偉、民眾黨立委高虹安及台達電董事長海英俊、台積電歐亞業務資深副總經理何麗梅、和碩董事長童子賢、友達董事長彭双浪、光寶總經理邱森彬、華碩執行長胡書賓、宏碁共同營運長黃資婷、台灣微軟總經理卞志祥等8家科技巨頭親自出席，並帶領百家供應商共襄盛舉，以實際行動呼應國際品牌客戶要求。

海英俊開場致詞時表示，聯合國氣侯變遷小組IPCC發布的科學研究報告指出氣候變遷的風險已迫在眉睫，同時也攸關企業生存轉型契機，希望透過聯盟8家科技企業對供應鏈的影響力，帶領台灣供應鏈接軌國際，並將全球氣候脈動引進台灣，幫助產業在減碳趨勢中開創綠色商機，讓碳排量與營收成長脫鉤。

海英俊表示，聯合國氣候變遷小組IPCC發布的科學研究報告指出，目前全球已升溫1.1度C，若升溫1.5度C，將有14%的物種面臨高滅絕風險；若升溫3度C，物種滅絕風險則將再增加10倍。同時目前全球有約40%人口生存在面臨高度氣候變遷風險的地區中。

他指出，氣候變遷已經不是未來的風險，而是現在就要面對的問題；國際品牌大廠早在幾年前就開始擴大減碳範疇要求供應鏈也要做到碳中和。這些來自大客戶的減碳壓力，讓在國際ICT供應鏈至關重要的台灣企業深深感受到全球減碳的急迫性。

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海英俊也以台達電自己的實例分享，印證減碳也可以是商機，讓營收獲利更好；希望從台灣經濟命脈的ICT 供應鏈來推動減碳，引領科技產業有系統地邁向低碳轉型。

受邀發表專題的經濟部能源局局長游振偉則以「2050邁向淨零」為題，說明政策將會以能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型等四大轉型及科技研發、氣候法制兩大治理基礎推動變革。結合產業協會大帶小建立共通平台，提供廠商協助，共同邁向淨零目標。（編輯：黃國倫）1110323

台灣氣候聯盟23日在台北舉行國際論壇，台積電歐亞業務資深副總經理何麗梅出席與會，參與主題座談。中央社記者王飛華攝 111年3月23日

台灣氣候聯盟23日在台北舉辦「攜手台灣ICT供應鏈 邁向淨零未來」記者會暨國際論壇，台積電資深副總經理何麗梅（左起）、台達電董事長海英俊、友達董事長彭双浪、台灣氣候聯盟秘書長彭啟明出席參與主題座談。中央社記者王飛華攝 111年3月23日