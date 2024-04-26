台達電助節能減碳 連7年獲頒美國能源之星傑出永續獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北26日電）國內電源大廠台達電助力節能減碳，26日宣布第7年獲得美國能源之星傑出永續獎，是第9度獲選能源之星年度夥伴。

美國能源之星是由美國環境保護局（EPA）與美國能源部頒發，表揚為潔淨能源轉型做出傑出貢獻的企業或組織，從數千個能源之星合作夥伴中遴選出來得獎者。

台達電以節能的直流無刷馬達技術，累計有近百款能源之星標章的換氣扇產品，2023年總計為美國客戶節省超過2900萬度電，再度獲得殊榮。

美國國家環境保護局署長黎根（Michael S. Regan）表示，為加速應對氣候變遷，透過公私部門攜手合作減碳，將是實現目標的關鍵。衷心感謝今年能源之星獎項得主，持續與美國環保署攜手合作一同打造永續潔淨的未來，也為美國消費者和企業省下可觀的電費，並創造就業機會。

台達電美洲區風扇暨視訊系統副總裁李瑞欽（Alex Lee）表示，此次再度得獎，更堅定台達電提供創新解決方案的承諾，不僅為客戶減碳，同時節省能源成本。台達電目前已累積97款能源之星合格的節能換氣扇系列產品，並將持續精進室內空氣品質技術的研發和節能效率提升。

台達電空氣品質方案的節能產品不僅滿足能源之星規範的能效標準，部分產品效率甚至超出標準要求315%以上，2023年在全美提供的106個直流無刷馬達換氣扇中，有92%獲得能源之星認證。（編輯：張良知）1130426